サッカー日本代表とドイツ1部フランクフルトの下部組織U―21チームでコーチを務める長谷部誠氏（41）が、コンディショニングブランド「TENTIAL」とコンディショニングサポート契約を結んだ。

日本代表やドイツ1部で活躍した現役時代に最大限のパフォーマンスを発揮するために「心を整える」ことや徹底した自己管理で自らを律してきた長谷部氏。現役引退後はドイツ5部相当のフランクフルトU―21のコーチに就任し、日本代表のコーチも兼務するなど多忙な日々を送る。

同社は契約締結の経緯を「自らを律し、常に挑戦し続ける長谷部氏の姿勢は、まさにTENTIALが目指す世界観を体現するものです。第二のキャリアにおいても世界基準で戦う長谷部氏の挑戦を、コンディショニングの側面から支えたいという強い思いと、長谷部氏と共に、より多くのビジネスパーソンおよびアスリートへコンディショニングの重要性を伝えていきたいと考え、この度の契約締結に至りました」と説明した。

同社は6日、長谷部氏がTENTIAL看板商品の疲労回復パジャマ「BAKUNE（バクネ）」を着用しているキービジュアルを公開。長谷部氏も同社を通じ「TENTIAL製品は着心地が良いだけでなく、そのまま人前に出ても印象を損なわないデザイン性が魅力です。かつて機内で隣の方がスーツから着替えているのを見て、“これだ”と思いました。今では移動中もリラックスした状態を保てるウェアとして手放せません」などとコメントした。

▼TENTIAL社が発表した長谷部氏のコメントは以下の通り。

職業柄、国をまたぐ移動が日常です。機内や車内は、私にとって仕事場であり、同時に重要な休息の場でもあります。TENTIAL製品は、着心地が良いだけでなく、そのまま人前に出ても印象を損なわないデザイン性が魅力です。かつて機内で隣の方がスーツから着替えているのを見て、「これだ」と思いました。今では移動中もリラックスした状態を保てるウェアとして手放せません。

現役時代も今も、コンディショニングにおいて「睡眠・食事・トレーニング」の3本柱は変わりません。特に指導者になってからは、相手への対策や新しい戦術アイデアを生み出すために、常に頭がクリアであることが求められます。その「頭のキレ」を生む源泉こそが睡眠です。私は毎日7時間の睡眠を確保するために、入浴時間や就寝前の10分間の瞑想を逆算してスケジュールを組んでいます。最初は生地の薄さに驚きましたが、今ではその肌触りが睡眠スイッチになっています。TENTIALと共に、この「整える時間」を大切にしながら、欧州での挑戦を続けていきたいと思います。