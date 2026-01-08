バーニーズマウンテンドッグの手に触りたい赤ちゃんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で107万6000回再生を突破し、「なんて優しい世界…」「なんだこのかわいいの渋滞は」「赤ちゃんって理解してるの偉すぎ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：どうしても『超大型犬のおてて』を触りたい赤ちゃん→可愛いが渋滞している『尊い光景』】

わんこのおててを触りたい

TikTokアカウント「rio_biyori」の投稿主さんは、バーニーズマウンテンドッグの『バーニー』ちゃんのかわいい姿を紹介しています。バーニーちゃんには、『りお』ちゃんという弟がいるそう。りおちゃんは、投稿主さんの小さな息子さんです。

この日、りおちゃんは、バーニーちゃんと触れ合いたい気持ちでいっぱいだったようです。大きくてふわふわの前足は思わず握りたくなってしまうのか、しきりに握手を試みていたのだそう。しかし、当時のりおちゃんはまだ10ヶ月。力加減をコントロールすることができませんでした。

前足を握られたバーニーちゃんは、投稿主さんにアイコンタクトをしたといいます。「ちょっと痛いなあ」という合図でした。

優しい世界にホッコリ♡

そこで、投稿主さんは、りおちゃんに「痛い痛いだよ」と教えてあげたそう。それでも握手をしたいりおちゃんは、何度も前足を握ろうとしてしまったといいます。

投稿主さんが手を伸ばして2人を遠ざけると、りおちゃんは泣きだしてしまいました。そんなりおちゃんを、バーニーちゃんも優しく見守ります…。

りおちゃんにとって、バーニーちゃんの前足はあまりにも魅力的だったのかもしれません。少しずつ経験を重ねながら、わんことの接し方を学んでいるというりおちゃんなのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「バーニーちゃんもかわいい」「ふわふわを触りたくなってしまう気持ちわかるよ」「小さいうちから動物との関わり方教えてるの素敵です」などさまざまなコメントが寄せられました。

現在の2人にも大注目！！

少し大きくなったりおちゃんは、バーニーちゃんに驚きの対応をすることがあるといいます。バーニーちゃんの体がおもちゃに当たって遊べなくなってしまっても、怒ったり泣いたりすることはありません。

そっとおもちゃを移動させて、邪魔されない場所で遊び始めるのだとか。バーニーちゃんとの暮らしの中で、思いやりの精神が育まれているのかもしれませんね♡

TikTokアカウント「rio_biyori」には、バーニーちゃんとりおちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「rio_biyori」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。