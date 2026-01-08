【永瀬廉＆吉川愛W主演！ 映画化で話題の漫画『鬼の花嫁8』試し読み㊲】大勢の護衛を引き連れた派手なご令嬢。彼女の背後に、大きな龍の幻影が揺らいで見えた
『鬼の花嫁8』（クレハ ：原作、富樫 じゅん：作画/スターツ出版）第37回【全37回】
【漫画】『鬼の花嫁』を第1回から読む
King ＆ Prince 永瀬廉＆吉川愛W主演！ 2026年3月実写映画化が決定した、和風シンデレラストーリー『鬼の花嫁』。物語の舞台は、人間とあやかしが共生する架空の日本。美しい容姿と優れた能力を持つあやかしは、地位も権力も人間の上をいく特別な存在で、その花嫁に選ばれることは憧れであり、名誉なことだった。家族に虐げられながら育った女子高生の柚子。不遇な人生を送る少女を救ったのは、あやかしの頂点に立つ鬼だった――。平凡な女子高生と絶大な権力と美しい容姿を持つ鬼の“運命の恋”。映画化決定を記念し、漫画『鬼の花嫁』2巻丸ごと＋最新8巻の一部をお届け。大ヒット和風あやかしシンデレラストーリーをお楽しみください。
