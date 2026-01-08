¥À¥Î¥ó¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¤¬Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¼ï²´ÇÏÆþ¤ê
¡¡2022Ç¯¤ÎNHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¡ÊG1¡Ë¤Ê¤É¤òÀ©¤·¤¿¥À¥Î¥ó¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¡Ê²´7¡¦·ªÅì¡¦Ê¡±ÊÍ´°ì±¹¼Ë¡Ë¤¬¡¢1·î7ÆüÉÕ¤Ç¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¼ï²´ÇÏ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢·ÒÍÜÀè¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥Î¥ó¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¤Ï2019Ç¯2·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡¢Êì¥ì¥¥·¡¼¥ë¡¼¤È¤¤¤¦·ìÅý¤Ç¡¢ÇÏ¼ç¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥Î¥Ã¥¯¥¹¡£JRAÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï23Àï4¾¡¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï2²¯4080Ëü5000±ß¡ÊÉÕ²Ã¾Þ´Þ¤à¡Ë¡£ÃÏÊý¤Ç¤Ï2Àï0¾¡¤Ç³ÍÆÀ¾Þ¶â210Ëü±ß¡¢³¤³°¤Ç¤Ï1Àï0¾¡¤Ç³ÍÆÀ¾Þ¶â884Ëü7400±ß¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¡Û¥À¥Î¥ó¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¤¬G1½éÀ©ÇÆNHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¤ÇG1½éÀ©ÇÆ
¡¡½Å¾Þ¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊG3¡Ë¤òÀ©¤·¡¢Æ±Ç¯¤ÎNHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¤ÇG1½éÀ©ÇÆ¡£¥Þ¥¤¥ëÏ©Àþ¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ìÆ¬¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢º£¸å¤ÏÆîÈ¾µå¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£