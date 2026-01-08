「怒ってても顔可愛い」「ツンデレ？」港区爆美女がTikTok開設 初投稿から高再生数で注目集める
【モデルプレス＝2026/01/08】六本木のキャバクラ「UNJOUR TOKYO」のキャバ嬢・六藤奈々が7日、TikTokアカウントを開設。初めて投稿した動画に反響が寄せられている。
【写真】「怒ってても顔可愛い」と話題の港区爆美女
六藤は8日に自身のInstagramにて「TikTok始動させていただきました」と報告。7日に投稿した1本目の動画は10万回再生を突破しており（※2026年1月8日現在）、開設早々話題となっている。
動画の最初は関西弁で怒っているが、最終的に飲みに誘うという動画に、ファンからは「怒ってても顔可愛い」「ツンデレ？」「関西弁なのギャップで推せる」「美人すぎて気づいたら動画何周もしてた」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆六藤奈々、TikTok開設で話題に
◆六藤奈々のTikTok開設に反響
