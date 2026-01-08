土屋鞄の新作♡上品ナイロンが魅力のルフープ2wayショルダー登場

革製品で培った確かなものづくりを背景に、洗練されたウィメンズバッグを提案する土屋鞄から、新作ナイロンバッグが登場します。軽やかさと上品さを両立した「ルフープ」コレクションは、日常に自然と寄り添うデザインが魅力。春夏の装いに映える新色も加わり、通勤から休日まで幅広いシーンで活躍してくれます。大人の女性にふさわしい、心地よさを追求した新作に注目です♡

上質ナイロンのルフープコレクション

「ルフープ」は、上品な光沢と軽やかさを備えたナイロン素材を主役にしたウィメンズライン。レザーや金具をさりげなく組み合わせることで、カジュアルに傾きすぎない洗練された佇まいを実現しています。

革製品づくりの技術を活かした仕立てにより、ナイロンでありながらも品格を感じさせ、毎日のスタイリングをさりげなく格上げしてくれるシリーズです。

CONVERSE新作が2026年1月登場♡素材と個性で選ぶ最新スニーカー

新作2wayナイロンショルダーの魅力

新登場の「ルフープ2wayナイロンショルダー」44,000円（税込）は、肩掛けとクロスボディを切り替えられる2way仕様。

サイズは縦22.0×横35.0×底マチ13.0cm、ショルダー高さ28.0～49.0cmで2段階調節が可能です。カラーはサンドグレージュ、ブラック、シナモンブラウン、クラウドブルーの4色展開。

A5手帳や11inch iPadが収納でき、重さは約310g。外装はナイロンと牛革、内装にもファスナーポケットを備え、機能性と美しさを両立しています。

トートバッグと新色サンドグレージュ

同シリーズからはトートバッグもラインアップ。「ルフープナイロントートLarge」48,400円（税込）は縦30.0×横45.5×底マチ17.5cmでA4ファイルや13inchPCが収納可能、重さ約460g。

「ルフープナイロントートSmall」41,800円（税込）は縦23.0×横36.0×底マチ14.5cm、重さ約300gでA5手帳や11inch iPadが収まります。

いずれもカラーはサンドグレージュ。爽やかで上品な色合いは、春夏の装いに軽やかな華やぎを添えてくれます。

軽やかさと品格を日常に

ナイロンの軽さと土屋鞄らしい上質感を併せ持つ「ルフープ」シリーズは、忙しい毎日を心地よく支えてくれる存在。

新作2wayショルダーに加え、用途に合わせて選べるトートバッグも揃い、ライフスタイルに寄り添う選択肢が広がります。

さりげなく上品で、長く愛せるバッグを探している方にこそ手に取ってほしい新作です♪