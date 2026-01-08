実は「同志社大学」出身と聞いて驚く有名人ランキング！ 2位「カズレーザー」を抑えた1位は？
ハイレベルな学問と自由な校風を両立する同志社大学。知的な印象とは裏腹に、エンタメ業界で活躍する意外な人物が出身者であることに、驚く人も多いようです。
All About ニュース編集部は12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「名門大学出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は同志社大学出身と聞いて驚く有名人」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、メイプル超合金のカズレーザーさんです。2012年に安藤なつさんとメイプル超合金を結成し、ボケを担当。全身赤の衣装と金髪がトレードマークで、会社説明会に全身赤のファッションで臨んだというエピソードも。
同志社大学卒業の知性を生かし、クイズ番組『Qさま』（テレビ朝日系）の学力クイズ王で優勝すると、インテリ芸人として活躍。冠番組『カズレーザーと学ぶ。』（日本テレビ系）などで、博識な姿を見せました。
回答者からは「頭がよすぎるから」（20代男性／長野県）、「派手な外見と天才的なクイズの知識が印象的だが、商学部で経済学を学んでいたというギャップ」（30代男性／滋賀県）、「独特で派手なキャラクターの印象が強く、学歴として同志社大学出身と聞くと意外に感じるから」（30代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、大食いタレントのもえのあずきさんです。同志社大学経済学部を卒業しており、フードアナリストや一級小型船舶など数多くの資格を取得。
『元祖！大食い王決定戦』（テレビ東京系）の3連覇達成などで注目を集め、YouTubeチャンネル『もえのあずき』でも大食い動画を投稿。長年、アイドルグループ「エラバレシ」のメンバーでしたが、2024年8月14日をもってグループを卒業し、以後はソロ活動に移行しています。
回答コメントでは「大食いのイメージしかなかったです」（30代男性／大阪府）、「勉学面の情報を聞いたことがなかったから」（30代女性／静岡県）、「普段とのギャップを感じるため」（20代女性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
