ナンバープレートで地元愛を感じる「近畿地方の地名」ランキング！ 2位「伊勢志摩」を抑えた1位は？
地名の響きや印象が、複数の府県にまたがるエリア意識を呼び起こすこともあります。近畿地方ならではの個性や誇りが、ナンバープレートからも伝わってくるようです。
All About ニュース編集部は11月25日、全国20〜70代の男女300人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ナンバープレートで地元愛を感じる近畿地方の地名」ランキングを紹介します！
2位：伊勢志摩（三重県）／58票2位にランクインしたのは、三重県のご当地ナンバー伊勢志摩です。伊勢市、鳥羽市、志摩市、明和町など7市町に交付されます。
伊勢志摩といえば鳥羽水族館や横山展望台、志摩スペイン村など観光名所が豊富。日本屈指のパワースポットといわれる、伊勢神宮の鳥居が描かれた図柄入りナンバープレートが2020年から導入されています。
回答者からは「名産、名所が詰め込まれてて素敵」（20代女性／大阪府）、「祭り文化や神社など、地元を愛している人が多いと思うから」（40代女性／兵庫県）、「地元愛を感じた。こだわってつけてそう」（40代男性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位：なにわ（大阪府）／78票1位にランクインしたのは、大阪府のなにわです。大阪府には4種類のナンバーがありますが、なにわは西日本の中心都市ともいわれる大阪市が交付対象。観光地としても人気が高く、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンや大阪城があるなど、活気のあふれる地域です。
大阪市付近は以前「浪速」と呼ばれており、この辺りをなにわと認識している人も多いよう。語呂合わせで「728」をナンバープレートにしている人もいるそうです。
回答コメントでは「関西で有名ですし、友人で上のナンバーの人いますが、地元を愛していました」（20代男性／兵庫県）、「大阪の人情を感じる」（60代男性／千葉県）、「大阪の魂とも呼ばれる特別な地名。大阪らしさMAX」（50代男性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)