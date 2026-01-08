【2026年トレンドカラー】「ハートフェルト・ピンク」「クラウドダンサー」でつくる大人の冬コーデ
2026年のトレンドカラーは「ハートフェルト・ピンク」と「クラウドダンサー」2026年のトレンドカラーとして注目を集めているのは「ハートフェルト・ピンク」と「クラウドダンサー」の2色です。どういうカラーなのか、そして大人の女性におすすめのコーディネートをご紹介します。
1. 幸福感を象徴する淡い色合いの「ハートフェルト・ピンク」日本流行色協会（JAFCA）が2026年のカラーとして選んだのは「ハートフェルト・ピンク」。「変化を受け入れる心を優しく後押しし、明るく幸せな気持ちで心を満たしてくれる」というピンクの色味は、身に着けるだけで表情まで明るく見せてくれそうです。
写真は、ピンクの浅めVネックのシンプルなゆったりニットを主役にしたコーディネートです。スカートにラインのきれいなタイトシルエットを選び、下半身をすっきりと見せているところもピンクをおしゃれに着るポイントです。
こちらの写真はトレンドのピンクをアルパカ混のVネックニットで取り入れたコーディネート。ストライプの襟つきシャツを着てきちんと感をプラスしつつ、ベビーピンクのナロースカートをはいて、上下をピンク系のワントーンでそろえています。
2. 安らぎを与えてくれる白系カラー「クラウドダンサー」もう一色、注目を集めているのが、アメリカのパントン社が2026年のテーマカラー「カラー・オブ・ザ・イヤー」として発表した、白系カラーの「クラウドダンサー」です。
白といっても冷たい無機質な印象の白ではなく、「あたたかさと涼しさのバランスが取れた、やわらかく魅力的な白」を指しているそう。「静けさ、新たな始まり、平和、マインドフルネス」などの意味合いを持ち、穏やかな安らぎを与えてくれる色と言われています。
写真はギャザーがたっぷりと入ったボリュームのあるコクーンパンツで、「白」を取り入れたコーディネート。太めのワイドシルエットでもカジュアル過ぎず、どこかやわらかく、エレガントな印象に見せてくれるところが大人向け。ぜひトライしてみてほしいアイテムです。
また、写真のように全身を白系のワントーンでまとめた着こなしもいちおし。毛足が長めでふんわりとしたニットに、落ち感のきれいなジョーゼット素材を使ったイージーワイドパンツを合わせています。
ウエストゴムで楽ちんなコーディネートですが、ホワイトの色味が洗練された印象できれい見えもかなうのがうれしいですよね。
ぜひ、2026年のファッションの参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)