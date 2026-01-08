憧れの人は？石井杏奈「ゾロみたいな人と結婚したい」、上田竜也「SMAPさんのオーラに緊張」
ドラマNEXT「聖ラブサバイバーズ」（毎週水曜深夜24時30分）主演・石井杏奈さん、共演・上田竜也さんインタビュー【後編】。主人公・ハル（石井）は、“推し”の王子（上田）と結婚したのに…！？お二人には、ハルにとっての王子のような、会ったら思考停止しそうなくらい憧れの人はいる？
【動画“推し”と結婚したのにセックスゼロ！？「聖ラブサバイバーズ」
――ハルにとっての王子のように、会ったら思考停止してしまうくらいの“憧れの人”はいますか？また、実際にその人と対面したら自分はどんな行動をしてしまうと思いますか？
石井「『ONE PIECE（ワンピース）』のゾロが好きで、ゾロみたいな人と結婚したいなと思っています。“実際にいないかな”と考えたり、夢に何度も出てくるくらい好きで。もしゾロに会えたらフリーズしちゃうかもしれないです」
上田「そうなんだ。でも、ゾロは方向音痴だから家に帰ってこられないかもしれないよ(笑)」
石井「それすら愛せると思います。もう、迷っておいでって(笑)」
上田「(笑) 僕は、フリーズしてしまうことはないですね。これまで会った中で緊張した方はSMAPさんです。大先輩なので一緒にお仕事する機会がほとんどなかったので、お会いした時はオーラがすごくて。でも、緊張しすぎて何か変な行動をしてしまうことは、僕はないですね」
――王子と出会ったことでハルの運命は大きく変わっていきます。ご自身にとって、運命を感じるような出会い、出来事はありましたか？
石井「この仕事に入るきっかけになった、スカウトしてくださった方です。まさか自分が芸能界に入るなんて思ってもなくて、小学生の頃は看護師になりたいと勉強を頑張っていました。スカウトを受けて今の事務所に入ったんですが、そこから人生が180度変わりました。大人の世界に入って、勉強になったこともたくさんあります。こうして15年間続けてこられたのは、この世界を好きになれたからだと思います」
上田「そう考えると、僕の運命を変えたのは親になるのかな。この世界に入ったのは半ば強制的に車に乗せられてNHKに連れていかれたのがきっかけだったので。それがなければ今ここに自分はいないと思うので、運命が変わった瞬間だったのかもしれないですね」
――運命が変わってから今までを振り返ってみると、どのような時間を過ごしてきましたか？
石井「たくさん悩んだり戸惑ったりしたこともありましたが、“この道じゃなかった”“間違えたな”とは思ったことがないので素敵な15年だと思います。その時は大変だったことも、今では楽しかったと思えるので、続けてくることができたのだと思います」
上田「僕も戸惑うことはありました…というか戸惑いばかりでしたよ(笑)。いろんなことがありましたが、それも含めて自分の人生だと思うし、石井さんと同じで僕も他の道は想像したこともないです。そして後悔も一切してないです。自分にとって、この仕事は天職だと思っているので、苦労もひとつの思い出ですね」
――2025年11月8日にKAT-TUNのラストライブが行われました。上田さんにとってひとつの区切りとなるライブを終えての今の気持ちを教えてください。
上田「正直、あまり実感がなかったです。今もそうですね。一区切りだったという気持ちはありますが、みんなそれぞれ“これからも楽しいことをやっていこうぜ”というモチベーションだったりします。これが一生のお別れというわけでもないし、いろんな未来を想像しながら今やっています」
ドラマNEXT「聖ラブサバイバーズ」（毎週水曜深夜24時30分）第1話を、「TVer」「ネットもテレ東」で無料配信！お気に入り登録もお忘れなく！
【プロフィール】
石井杏奈（いしい・あんな）
1998年7月11日生まれ。東京都出身。近年の主な出演作は、ドラマ「ブラックガールズトーク」（テレ東）、「私は整形美人」、「小さい頃は、神様がいて」（ともにフジテレビ系）、「PJ〜航空救難団〜」（テレビ朝日系）、世界配信映画「10DANCE」（Netflix）など。現在、映画「楓」（2025年）が全国公開中。
Instagram：@anna_ishi_official
上田竜也（うえだ・たつや）
1983年10月4日生まれ。神奈川県出身。2006年、KAT-TUNのメンバーとしてデビュー。近年の主な出演作は、ドラマ「節約ロック」（日本テレビ系）、「マルスーゼロの革命―」「潜入バーテンダー」（ともにテレビ朝日系）、舞台「音楽劇 謎解きはディナーのあとで」など。音楽イベント「MOUSE PEACE FES.」を企画。小説「この声が届くまで」で作家デビュー。
Instagram：@tatsuya.Ueda_kt
【動画“推し”と結婚したのにセックスゼロ！？「聖ラブサバイバーズ」
憧れの人＆運命の出会いは？
――ハルにとっての王子のように、会ったら思考停止してしまうくらいの“憧れの人”はいますか？また、実際にその人と対面したら自分はどんな行動をしてしまうと思いますか？
上田「そうなんだ。でも、ゾロは方向音痴だから家に帰ってこられないかもしれないよ(笑)」
石井「それすら愛せると思います。もう、迷っておいでって(笑)」
上田「(笑) 僕は、フリーズしてしまうことはないですね。これまで会った中で緊張した方はSMAPさんです。大先輩なので一緒にお仕事する機会がほとんどなかったので、お会いした時はオーラがすごくて。でも、緊張しすぎて何か変な行動をしてしまうことは、僕はないですね」
――王子と出会ったことでハルの運命は大きく変わっていきます。ご自身にとって、運命を感じるような出会い、出来事はありましたか？
石井「この仕事に入るきっかけになった、スカウトしてくださった方です。まさか自分が芸能界に入るなんて思ってもなくて、小学生の頃は看護師になりたいと勉強を頑張っていました。スカウトを受けて今の事務所に入ったんですが、そこから人生が180度変わりました。大人の世界に入って、勉強になったこともたくさんあります。こうして15年間続けてこられたのは、この世界を好きになれたからだと思います」
上田「そう考えると、僕の運命を変えたのは親になるのかな。この世界に入ったのは半ば強制的に車に乗せられてNHKに連れていかれたのがきっかけだったので。それがなければ今ここに自分はいないと思うので、運命が変わった瞬間だったのかもしれないですね」
――運命が変わってから今までを振り返ってみると、どのような時間を過ごしてきましたか？
石井「たくさん悩んだり戸惑ったりしたこともありましたが、“この道じゃなかった”“間違えたな”とは思ったことがないので素敵な15年だと思います。その時は大変だったことも、今では楽しかったと思えるので、続けてくることができたのだと思います」
上田「僕も戸惑うことはありました…というか戸惑いばかりでしたよ(笑)。いろんなことがありましたが、それも含めて自分の人生だと思うし、石井さんと同じで僕も他の道は想像したこともないです。そして後悔も一切してないです。自分にとって、この仕事は天職だと思っているので、苦労もひとつの思い出ですね」
――2025年11月8日にKAT-TUNのラストライブが行われました。上田さんにとってひとつの区切りとなるライブを終えての今の気持ちを教えてください。
上田「正直、あまり実感がなかったです。今もそうですね。一区切りだったという気持ちはありますが、みんなそれぞれ“これからも楽しいことをやっていこうぜ”というモチベーションだったりします。これが一生のお別れというわけでもないし、いろんな未来を想像しながら今やっています」
ドラマNEXT「聖ラブサバイバーズ」（毎週水曜深夜24時30分）第1話を、「TVer」「ネットもテレ東」で無料配信！お気に入り登録もお忘れなく！
【プロフィール】
石井杏奈（いしい・あんな）
1998年7月11日生まれ。東京都出身。近年の主な出演作は、ドラマ「ブラックガールズトーク」（テレ東）、「私は整形美人」、「小さい頃は、神様がいて」（ともにフジテレビ系）、「PJ〜航空救難団〜」（テレビ朝日系）、世界配信映画「10DANCE」（Netflix）など。現在、映画「楓」（2025年）が全国公開中。
Instagram：@anna_ishi_official
上田竜也（うえだ・たつや）
1983年10月4日生まれ。神奈川県出身。2006年、KAT-TUNのメンバーとしてデビュー。近年の主な出演作は、ドラマ「節約ロック」（日本テレビ系）、「マルスーゼロの革命―」「潜入バーテンダー」（ともにテレビ朝日系）、舞台「音楽劇 謎解きはディナーのあとで」など。音楽イベント「MOUSE PEACE FES.」を企画。小説「この声が届くまで」で作家デビュー。
Instagram：@tatsuya.Ueda_kt