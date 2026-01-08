群馬県の山本知事と自民党県議団による政策懇談会が開かれ、「湯けむりフォーラム」のあり方などについて意見交換しました。

８日の政策懇談会には、自民党県議２８人と、山本知事や両副知事などが参加しました。懇談会は、冒頭のあいさつを除き非公開で開かれ、このなかでは「湯けむりフォーラム」のあり方について意見交換しました。

「湯けむりフォーラム」は、県が２０２２年度から毎年１２月に草津町で開いているもので、さまざまな分野のトップリーダーが集い、社会の課題や未来について議論しています。一方、開催を巡っては、県議会から、開催地や開催月が固定されていることに疑問を投げかける声も出ていました。

出席者によりますと、懇談会で山本知事は、今後も草津町で開催したいとしたうえで、新年度に向けては他の温泉地と連携できるよう開催方法を工夫したいとの意向が示されました。

自民党側からはより多くの人が参加できるようサテライト会場の設置を検討すべきだとする意見も出されたということです。県では、新年度予算案が固まるまでに内容を詰める考えです。

「これから２０３０年に向けて温泉文化を盛り上げていくというなかで言うと、いろいろ予算を工夫しながら、他の温泉地、草津じゃない温泉地で良いところもいっぱいあるからそういうところも巻き込んでいくような知恵も考えていきたいという話しをしました。きょうは良かったと思うんですよ。こうやって自由に議論をしていただくと距離も縮まりますので。」（山本知事）

「今後、知事も草津一辺倒ではなくて各地域でいろいろな形で考えていきたいと前向きな回答がありましたので、常任委員会や議会等で理解を深められればなと思います。」（金井幹事長）