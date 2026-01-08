第３９回高崎映画祭の各賞が発表され、最優秀作品賞に呉美保監督の「ふつうの子ども」が選ばれました。

第３９回高崎映画祭の各賞は、去年１月から１２月中旬までに国内で劇場公開された邦画約６５０作品を選定委員会が審査しました。

そして最優秀作品賞には、呉美保監督の「ふつうの子ども」が選ばれました。作品は、子ども同士のリアルな人間ドラマを描く完全オリジナルストーリーです。成長過程の子どもたちをみずみずしく描き優しさとユーモアを通して「ふつう」とは何かを問いかけている点が評価されました。

最優秀監督賞は、「次元を超える」の豊田利晃監督と「敵」の吉田大八監督です。

最優秀主演俳優賞は、「風のマジム」で夢に向かってひた走る主人公を演じた伊藤沙莉さんと、「中山教頭の人生テスト」で小学校の教頭職を人間味豊かに演じた渋川市出身の渋川清彦さんが受賞しました。

最優秀助演俳優賞には「海辺へ行く道」で主人公の叔母を演じた菅原小春さんと、「花まんま」で物語の骨子を支える重要な役どころの父親を演じた酒向芳さんが選ばれています。

最優秀新進俳優賞は「この夏の星を見る」で高校生役を演じた中野有紗さんと、「見はらし世代」で主人公を演じた黒崎煌代さんが受賞しました。

新進監督グランプリには高崎市内でも撮影された「ＢＡＵＳ映画から船出した映画館」の甫木元空監督と「この夏の星を見る」の山元環監督が選ばれました。

ことしの高崎映画祭は３月２０日から２９日までの１０日間で、高崎芸術劇場など市内３会場で開催され受賞作品などを上映します。授賞式は、３月２２日に高崎芸術劇場で行われます。