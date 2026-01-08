あの人間国宝の歌舞伎俳優・坂東玉三郎さんが２月、北海道白老町のウポポイで公演します。



アイヌ民族の伝統舞踊との初めての共演ということです。



どのようなつながりがあるのでしょうか。



アイヌの伝統楽器・ムックリに、力強い弓の舞。



開業から５周年を迎えた白老町の民族共生象徴空間ウポポイです。



この場所で２月には特別な公演が予定されています。



それは、アイヌの伝統舞踊と歌舞伎との初めてのコラボレーションです。





ゲストに迎えるのは、人間国宝の歌舞伎俳優・坂東玉三郎さんです。アイヌ舞踊と歌舞伎、なぜ２つの伝統芸能が交わるのかーその秘密は、アイヌの衣服などに使われる木の皮でつくられた織物「アットゥシ」に隠されています。江戸時代中期から明治にかけて、北海道から本州へとニシンや昆布などを運んだ「北前船」。船乗りたちは機能性に優れたアットゥシを好んで身に着け、その華やかな装飾から一種のステータスとなっていました。そしてこのアットゥシは、北前船を通じて歌舞伎の世界にも伝わります。三大名作のひとつ「義経千本桜」の舞台衣装にアットゥシが登場。いまから２５０年以上も前の江戸時代、歌舞伎にアイヌ文化が取り入れられていたのです。（ウポポイ 荒田裕樹さん）「歌舞伎を見たことがないのですごい楽しみ。同じ伝統芸能をコラボレーションすることは新しい試み。ウポポイでできることをうれしく思っている」長い時を経て再び繋がる２つの文化。荒田さんを中心に本番に向けた準備が進められていました。（ウポポイ 荒田裕樹さん）「３時の公演が最後なので、３時半～５時まで自由に使って練習ができる」当日の公演は伝統芸能上演「イノミ」。アイヌ語で「神・カムイへの祈り」を意味します。あらゆるものに魂が宿ると考え、カムイへの「感謝」の思いが込められています。（ウポポイ 荒田裕樹さん）「このイノミというプログラムは一切日本語が出てこなくて、アイヌ語だけの公演になっている。本番に向けてみんなでブラッシュアップして本番に挑みたい」アイヌの伝統舞踊と歌舞伎が初めて共演するウケシコロは、２月１日にウポポイで開かれます。