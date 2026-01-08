8日、東京・大田区のマンション内で、40代の男性が血だらけの状態で見つかり死亡が確認されました。マンションはトビラや窓も施錠されていたといいます。警視庁は、事件の可能性があるとみて詳しく調べています。

■玄関や窓は施錠…部屋に“血だらけ”で倒れている男性

規制線の向こう側に多くの警察車両と捜査員。さらに、その後も続々と…。物々しい空気に包まれたのは、東京・大田区にあるマンション。8日、その一室で、男性が血を流し倒れている状態で見つかりました。

マンションの住人

「帰ってきたらこういうことになっていた。住みやすいし、初めてじゃないか、こんな事件があったの」

――トラブルやけんかの声は

マンションの住人

「ないです、静かなマンション」

捜査関係者によりますと、8日午前10時半ごろ、「連絡が取れない友人宅に行ったが、カギがなくて部屋に入れない」と110番通報がありました。

このおよそ1時間後、警察官や通報者が合鍵を使い部屋の中へ。すると、ダイニングキッチンのあたりで血だらけの状態で倒れている男性を発見したということです。

男性は首と腹に切り傷があったとみられ、その場で死亡が確認されました。亡くなったのは、この部屋に住む40代の男性とみられています。

住人の男性は8日、知人2人と食事を予定していましたが、姿を見せなかったため、心配した知人が自宅を訪れることに。携帯電話を鳴らすと、部屋の中から着信音が聞こえたもののつながることはなく、その後、男性が遺体で見つかりました。

玄関だけでなく窓も施錠されていて、荒らされた形跡はないという現場の部屋。血痕は、玄関や廊下からも見つかったということです。

■住人“オートロックは壊れていた”

マンション周辺では、周囲を捜索する捜査員の姿が…。現場のすぐ近くには、警察犬も投入されていました。これまでに凶器は見つかっていないといいます。

マンションのセキュリティーについて住人は。

マンションの住人

「防犯カメラがついている、どの階にも全部ついている」

ただ、住人によりますと、オートロックは壊れていたということです。

7日午後7時ごろ、自宅に1人で帰る様子が防犯カメラに映っていたという住人の男性。警視庁は、男性が帰宅後に何らかの事件に巻き込まれた可能性があるとみて、遺体の身元の特定を急いでいます。