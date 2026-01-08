相川監督を中心に記念写真に収まる前列左から宮下、小田、島田、片山、後列左から成瀬、清水＝横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」（花輪 久写す）

横浜ＤｅＮＡの新人合同自主トレーニングが８日、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」で始まった。６選手がキャッチボールやノックなどで体を動かした。ドラフト１位の小田康一郎内野手（青学大）は「不安もあったが、すごい楽しいし、周りの方々にもサポートしていただいた。やりやすい環境で一日やれた」と感謝した。

今季から指揮を執る相川亮二監督は訓示で初心の大切さを説き、「とにかく野球に夢中でいてほしい」と呼びかけた。報道陣の取材には「成長し続けていく選手は野球に対する姿勢が素晴らしい。そういう選手たちが長くこの世界で活躍していくのを僕は体験してきた。そうなってほしいと思って伝えた」と真意を明かした。

合同自主トレは２７日まで。９、１３、１８、２３日は休日。

■相川監督「メジャーと違う良さ大事に」

横浜ＤｅＮＡの相川監督は昨年１２月のオフに大相撲の九重部屋を訪問した。「日本の伝統的な競技で、先人たちの教えを受け継いで指導されている。新しいことも大事だが、僕も教わってきた野球を大事にしていきたい」と感想を語った。

もともと九重親方（元大関千代大海）と親交があり、朝稽古を３時間ほど見学させてもらったという。２８年ぶりのリーグ優勝に向け、他競技からも学びを得ようと貪欲に取り組む。

相川監督は「いまは野球も科学的になっているし、色んな考え方がある。メジャーリーグとはまた違った日本の良さがずっと残ってきているので、それを消したくない。そういうものを大事にしながら指揮を執っていきたい」と話していた。