日本ハム・北山亘基投手が８日、母校の京産大を訪問し、活躍を報告した。昨季は９勝５敗、リーグ２位の防御率１・６３。学生たちから大歓迎され「在校生にとって僕の存在が大きくなるように」と、さらなる飛躍を誓った。野球部の後輩も昨年秋の関西六大学リーグで７年ぶりに優勝。「励みになったし、僕もみんなを勇気づけられるように。（プロが）増えたらうれしいし、先輩として引っ張りたい」と意気込んだ。

先発の柱と期待される右腕。７日には、新庄監督がシーズン序盤は主力投手の中５日での起用を示唆したが「『ありがとうございます』という感じです。投げれば投げるだけ優勝に貢献できる回数も増える。タイトル争いにも絡める可能性も高まる」と意欲を示した。「むしろ、最初だけといわず、１年（中５日で）回れるぐらいに」とボスの期待以上の働きを宣言。日本代表候補であるＷＢＣ出場についても「待つだけですが、まだ可能性はあるのかなと思う。貢献できるような準備はしっかりやっている『いつでも選んでください』という気持ち」と語った。そこからシーズンでフル回転。すでに開幕第２戦の先発を告げられており「全部できたらかっこいいので。必死に頑張って準備したい」と燃えた。

また、京産大は卒業生である「たくろう」の赤木が「Ｍ―１グランプリ」で母校を「ＫＳＤ」と表現。「ＫＳＵ」の間違いが話題になっているが、北山も「僕はＫＳＵだと思っていましたけど。（今後は）ＫＳＤでいきます」とニヤリ。「芸人さんに負けないように『ＫＳＤといえば、僕』というくらい頑張りたい。ＫＳＤの波に乗って、しっかり認知してもらえるように」と笑顔を見せた。