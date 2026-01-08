亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。

さて今年最初の映像ですが、干支にちなんで馬の話題です。は画像で掲載しています。

サラブレッドの一大産地は北海道ですが、実は鹿児島をはじめ九州でも1%ほど生産されているそうです。九州のサラブレッドのふるさと大隅に出かけてきました。

こちらは大崎町にある日本軽種馬協会九州種馬場です。国内外のレースで優れた成績を収めたオスの種馬（種牡馬）が3頭いて、サラブレッドの繁殖を行っています。

広々とした大隅の自然の中でゆったり過ごしています。

そしてレースに出るために調教する育成牧場がこちら、鹿屋市串良町の「柏木牧場」です。

足腰を強くするために走りこんで、トレーニングをしていました。肩慣らしということでしたが、ドーロンが追いつけないくらいの速さでした。

（柏木牧場・騎乗スタッフ 柳田瑛祐さん・25）「午年ということもあっていつもより注目されているので競馬を身近に広められたら」

近年は、九州産の馬が注目されていて、生産頭数も増えているということでした。

（柏木牧場・騎乗スタッフ 柳田瑛祐さん・25）「馬というのは自分の人生の中でかけがえのないパートナー唯一無二の存在」

大隅の馬が早くGIタイトルを獲得してほしいですね。

大崎町の九州種馬場では、来月、馬の展示会があるそうです。今回から、一般の見学も可能ということで、是非、お馬さんに会いに行って下さい。

