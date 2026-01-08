姶良・伊佐地域振興局の公式インスタグラムになりすましたアカウントが複数確認され、鹿児島県が注意を呼びかけています。

「鹿児島県姶良・伊佐地域振興局」の正しいアカウント名は、全て半角英数で「aira_isa」です。

一方、偽アカウントは、「airra」と「r」が1つ多く、アンダーバーが全角になっている違いがあるほか、フォロワー数が極端に少なく、プロフィール欄に外部へのリンクへ誘導文が記載されているのが特徴です。

県によりますと、公式アカウントでフォロワーを対象に抽選でコメがあたるキャンペーンを実施したところ、7日、フォロワーの1人から「当選の連絡がきたが、本物か分からない」という問い合わせのメッセージが届きました。

職員が調べたところ、偽のアカウントからの連絡とわかりました。これまでに2件の偽アカウントが確認されています。

偽アカウントでは、当選連絡を装い、賞品を受け取るためにリンクへアクセスするよう誘導するということです。これまでに被害は確認されていないということです。

県は、不審なメールを受け取った場合はアカウント名などをよく確認するよう呼びかけています。

