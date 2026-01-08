ドル円１５６．７０近辺、ユーロドル１．１６８０近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は156.70近辺、ユーロドルは1.1680近辺などで推移している。この日のドル円レンジは156.46から156.95までとなっており、現在の水準はその半ば付近となっている。市場では157.00に本日期限の大規模オプション設定が観測されており、上値を抑えているもよう。



ユーロドルは小動き。これまでのレンジは1.1669から1.1683までにとどまっており、無風状態になっている。明日の米雇用統計待ちの状況となっている。



USD/JPY 156.70 EUR/USD 1.1677

