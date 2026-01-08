辻希美＆杉浦太陽のリアルなスキンシップ事情にミキティ「こっちが恥ずかしいだろ！」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

1月6日（火）の同番組では、辻希美＆杉浦太陽夫妻、小池徹平が出演した新春2時間スペシャルの未公開トークが放送された。

スキンシップの話でデレデレになる辻に、藤本から容赦ないツッコミが入り…。

【映像】辻希美＆杉浦太陽夫妻が自宅でのスキンシップを再現

番組では、5人の子どもをもうけた辻＆杉浦夫妻に、夫婦円満の秘訣を一問一答形式で聞いた。

「ケンカしたときの対処法は？」「相手の地雷を踏まないコツは？」といった質問に続いて「マンネリ防止で心がけていることは？」と問いかけられた2人。

辻が「記念日を大切にする」と答えた一方、杉浦は「子どもがいないところでスキンシップ」と回答。これを聞いて辻が照れたように「ふふっ」と笑い出すと、杉浦は「なんやねん」と笑いかける。

このやりとりに藤本は「恥ずかしがんなよ！こっちが恥ずかしいだろ！」と容赦なくツッコんだ。

杉浦によると「子どもたちがいるとのん（辻）は母になる」ため、夫婦2人の空間でしかスキンシップが取れないという。続けて「パントリーとか」と具体的な場所が明かされると、またも藤本が「私、家を知ってるから想像ついちゃってやだ」と言いながら「キッチンの奥の広いパントリーにのんを連れ込んで…」と笑う。

辻も「今だ！って言って」とそのときの様子を再現。杉浦とともに仲睦まじい姿を見せた。

藤本が「ハグとかも子どもたちの前でしないの？」と不思議そうに尋ねると、杉浦は「しない」と即答。「結構そういうとこ奥手やから」と続ける杉浦に、スタジオは「奥手って言うの？」と笑いに包まれた。