»³·Á¸©¤Î¸øÎ©¹â¹»¤ÎÆþ»îÊýË¡¤¬Âç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¤ÏÁ°´üÆþ»î¤Î»Ö´êÇÜÎ¨¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¹¹ÅÀ¤Î²òÀâ¤È¡¢²èÁü¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ø¹»¤Î»Ö´êÇÜÎ¨¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡ª

¡Ú²èÁü¡ÛÁ´¤Æ¤Î¹â¹»¤Î»Ö´êÇÜÎ¨¤ò¸«¤ë

¤Ï¤¸¤á¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¸©¸øÎ©¹â¹»¤ÎÁ°´üÆÃ¿§ÁªÈ´¤Î»Ö´ê¼Ô¿ô¤Ï2740¿Í¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ»Ö´êÇÜÎ¨¤Ï1.12ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤ÏÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï¡©

¡ÚºÇÂç¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¡ÛÁ´¤Æ¤Î¸øÎ©¹â¹»¤Ç¡Ö2²ó¤Î¼õ¸³¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¡ª

¤³¤ì¤Þ¤ÇÉáÄÌ²Ê¤Ï¡Ö3·î¤Î°ìÈÌÆþ»î¤Î¤ß¡×¤Î1²ó¾¡Éé¤¬´ðËÜ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï³Ø²Ê¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Á´¤Æ¤Î¸øÎ©¹â¹»¤Ç¡ÖÁ°´ü¡×¤È¡Ö¸å´ü¡×¤Î2²ó»î¸³¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¢£①Á°´üÆþ»î¡ÊÆÃ¿§Æþ»î¡Ë

³Æ¹â¹»¤¬ÆÈ¼«¤ÎÊý¿Ë¤ÇÀ¸ÅÌ¤òÁªÈ´¤¹¤ë»î¸³¤Ç¤¹¡£

¡ûÆâÍÆ¡§ ÌÌÀÜ¤äºîÊ¸¤Ê¤É¤¬Ãæ¿´¡£

¡ûÄê°÷¡§ Á´ÂÎ¤Î5%～50%ÄøÅÙ¡¡¢¨¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¤Ê¤É¤Ï80¡ó¤Î¤È¤³¤í¤â

¡ûÆÃÄ§¡§ ¹ç³Ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î¹â¹»¤Ø¤ÎÆþ³Ø¤ò³ÎÌó¡Ê¼­ÂàÉÔ²Ä¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¡£

¡ûÉÔ¹ç³Ê¤Î¾ì¹ç¡§ ¸å´üÆþ»î¤ÇÆ±¤¸¹â¹»¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÌ¤Î¹â¹»¤òºÆ¼õ¸³¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¢£②¸å´üÆþ»î¡Ê°ìÈÌÆþ»î¡Ë

¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°ìÈÌÆþ»î¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤òÁªÈ´¤¹¤ë»î¸³¤Ç¤¹¡£

¡ûÆâÍÆ¡§ 5¶µ²Ê¤Î³ØÎÏ¸¡ºº¤Ê¤É¡£

¡ûÄê°÷¡§ ¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹â¹»¤ÇÁ°´üÆþ»î¤è¤ê¤âÂ¿¤¤Äê°÷¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡û¼Â»Ü»þ´ü¡§ 3·î7Æü¡¡¢¨½¾ÍèÄÌ¤ê

¢£¤Ê¤¼ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡© 3¤Ä¤ÎÇØ·Ê

¡û³Êº¹¤Î²ò¾Ã¡§ ¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø²Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼õ¸³µ¡²ñ¤Îº¹¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¡£

¡ûÆÃ¿§¤¢¤ëÁªÈ´¡§ ³Æ¹â¹»¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤ò¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤ËÁªÈ´¤¹¤ë¤¿¤á¡£

¡û¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡§ »öÌ³ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¡Ö¥¦¥§¥Ö½Ð´ê¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¼õ¸³À¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢À©ÅÙ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æü¤´¤í¤ÎÅØÎÏ¤Ï¤­¤Ã¤ÈÊó¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

¢£Á´³Ø¹»¤Î»Ö´êÇÜÎ¨¡Ê²èÁü¡Ë