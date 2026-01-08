2026年1月7日（水）から、北海道内の『セブン‐イレブン』993店舗（2025年11月末時点）にて、北海道のご当地グルメとしても注目されているカレーラーメンを手軽に楽しむことができる『スパイス香る カレーラーメン』が販売されています。

“札幌の味噌ラーメン”、“旭川の醤油ラーメン”、“函館の塩ラーメン”に続くラーメンとして注目されている“カレーラーメン”。

現在では苫小牧エリアや室蘭エリアのラーメン店の多くが“カレーラーメン”を提供していると言われています。濃厚な味わいのカレースープや、スープとよく絡む中太ちぢれ麺を特長に、多くの方に愛されているご当地グルメのひとつです。

画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

『スパイス香る カレーラーメン』は、鶏と豚白湯を使用した濃厚でコクのあるスープがベース。飴色になるまで炒め、甘みと旨味を凝縮させた玉ねぎをカレースープに加えて、とろみとコクがプラスされています。スパイスを効かせたカレースープが、食欲をそそる！

麺は北海道産小麦を使用し、コシのある風味豊かな中太ちぢれ麺。スープがしっかり絡みます。

詳細情報

スパイス香る カレーラーメン

価格：570円（税込615円）

販売エリア：北海道全域のセブン‐イレブン

発売日：2026年1月7日（水）～順次

※店舗によって価格が異なる場合があります。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合があります。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

北海道のご当地グルメ“カレーラーメン”が道内の『セブン‐イレブン』で購入できるチャンスです！ 飴色になるまでじっくりと炒めた玉ねぎをカレースープに加えることでとろみとコクを追加し、濃厚な味わいに♡

本格的なスープと麺がよく絡み、寒さが厳しい季節にぴったりですよ◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【北海道限定】飴色になるまで炒めた玉ねぎを加えたとろみとコクがあるスープ！「スパイス香る カレーラーメン」を発売 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

