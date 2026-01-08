この記事をまとめると ■事業者向けイベント「バステクin首都圏」が開催 ■AIを活用した乗客安全システムが運転士負担軽減の切り札として注目された ■XRバスなど体験型展示もあり観光分野への展開が見えてきた

バス業界の現在地を示すイベントが今年も開催

バスマニアには垂涎のイベント「バステクin首都圏」が、2025年10月30日に東京都江東区の海の森水上競技場で開催された。本来この催しは、バスに関わる事業者を対象としたものである。各社の展示もそれを意識しており、バスの本体に加えて安全装置・運転支援装置・管理装置などが中心になっている。とはいえ、登録をすれば誰でも入場できるので、親子連れの姿も多数見られた。

会場にはバスがずらりと並んでおり、その光景は圧巻だ。時節柄、目立つのはやはり電動車両。トルコの「e-JEST」韓国の「ELEC CITY TOWN」中国の「E-City」「オノエンスターEV」などは、国産バスとはひと味違った特徴のあるデザインなので、多くの来場者が足を止めて見入っていた。すでにわが国に輸入されているバスもあり、今後はこれらの車両が各地で活躍する姿を見られるかもしれない。

本イベントでは近未来の技術もあるが、多くはすでに実用段階にあるものが展示されている。なかでも、路線バスには欠かせない乗客の安全管理システムは、今後多数の事業者が採用していくものと思われる。なぜなら、路線バスは信号や交差点があって多くの停留所に停車するストップ&ゴーを繰り返す運転になるからだ。

どんなに丁寧な運転手でも、停車や発進の際にバスをまったく揺らさずに動かすことはできない。まして、街ではアクシデントがつきものだから、やむを得ず「急」の付く操作をしなければならないこともある。そのようなときに、車内で乗客が転ぶなどしてけがをしたらたいへんだ。「走行中に車内移動をしないように」とか、「空いている席に座るように」と車内放送で注意喚起をしているが、結局それらは運転士が注視していなければならない。

こういった問題を解決する装置として展示されていたのが「乗客安全システム」である。これは、センサーとしてカメラを車内に設置することで、乗客の動きを捉えようというものだ。この映像をモニターに映し出すだけでも、これまで複数のミラーを使用して運転手が行っていた車内確認が、ずいぶん楽になるだろう。しかし、モニター確認や注意喚起は決して小さい負担とはいえない。

そこで、AIの登場である。カメラがとらえた乗客の様子をAIが解析し、危険と判断されれば注意喚起の車内放送が自動的に流れる。さらに、空いている席を確認してそこに着席を促すこともできる。もちろん、バスが混み合うと乗客ひとりひとりを判別するのは難しくなるが、混み合っていることで乗客は互いを支え合うことになり、転倒リスクは低下するのだ。

一方、近未来的な遊び心のあるXRバスも体験可能な実車が展示されていた。XRとは、現実世界と仮想世界を融合させる技術。車内を映画館のようにして多数のモニターを設置し、乗客は臨場感あふれる仮想空間を体験できるというものだ。すでに大阪・関西万博に合わせて運行した実績があり、今後は各地の観光案内などにも活用されるという。

路線バスはどこも経営が楽な状況にはなく、少子高齢化や人口減で利用者が減少し、運転手不足に悩んでいるという。そのようななか、本イベントの展示やデモ車の運転体験・試乗などを通じて新たな情報を得られたことで、バス事業者各社もビジネスチャンスや問題解決の糸口を、見つけることができたのではないだろうか。