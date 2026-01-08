去年11月の実質賃金は、11か月連続のマイナスとなり、物価高に賃上げが追いつかない現状が続いています。生活が苦しくなる中、街では、美容室代を節約するという声も聞かれました。

突然ですが、みなさん、お給料は上がっていますか？

20代

「給料は上がってはないですね。生活もぼちぼち、苦しいかなっていう」

30代

「給料はあまり変わらないんですけれど、モノが高いので」

厚生労働省によると、基本給やボーナスなどを合わせた去年11月の現金給与の総額は、前の年の同じ月から0.5％増え、31万202円。一方、物価の変動を反映した「実質賃金」は、前の年の同じ月と比べて2.8％減り、11か月連続のマイナスです。

去年1月、経済界からは…

経団連 十倉雅和 会長（当時）

「成長と分配の好循環。重要なパーツである賃金の引き上げ、今年もしっかりと取り組んでいきたい」

賃上げに意欲を示していましたが、1年経ったきょう…

30代

「給料はそんなになかなか上がっていかないイメージ。物価は急速に上がっているなって感じます」

世知辛い世の中、みなさんの家計防衛策は？

40代

「前髪は自分で切るとか」

40代

「（美容室に）前は1か月に1回とか行ってたが、今は3か月に1回くらい。下手すると、半年に1回かな」

そうした中、“家計の味方”となる美容室が登場しています。それが…

60代

「690円なんです。それで、これなんです」

ヘアカット料金は、もともと980円と低価格ですが、平日のタイムサービスの時間帯は、なんと690円に。さらに、ヘアカラーもタイムサービスなら1980円です。

70代

「納得いくヘアーにしてもらえるし、安いですし、気軽に来られます」

ヘアーサロンIWASAKI広報部 岩崎麻由 部長

「カラーチューブを本当に最後の最後まで絞り出して、本当に最後の1滴まで無駄にしないように使っています」

ほかにも、首に巻くタオルを使い捨てのペーパーにすることで、洗濯・乾燥代を大幅に削減するなど「徹底的なコストカット」で低価格を実現。人気となっています。

“家計を助ける企業努力”。その一方で、今年こそ賃上げは物価高を上回ることができるのでしょうか。