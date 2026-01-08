夢のセンターコートへ！ 就実やインターハイ女王の金蘭会が準決勝進出【春高バレー女子4日目】

第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー2026）の女子3回戦と準々決勝が8日（木）に行われた。

令和7年度全国高等学校総合体育大会 （インターハイ）女王の金蘭会（大阪）は、2023年大会で準優勝だった誠英（山口）との3回戦を制すと、準々決勝で2023年大会ベスト4の熊本信愛女（熊本）と対戦した。この準々決勝を制した金蘭会は2年連続の準決勝進出を果たした。

インターハイベスト4の就実（岡山）は細田学園（埼玉）との3回戦、第79回国民スポーツ大会（わたSHIGA輝く国スポ）で5位となった八王子実践（東京）との準々決勝を制し、3年連続の準決勝進出を決めた。

わたSHIGA輝く国スポ5位の大阪国際（大阪）は、春高バレー初出場である銀河学院（広島）との3回戦を勝ち上がると、準々決勝で文京学院大女（東京）と対戦した。Aコートの第6試合で行われた本試合に勝った大阪国際は、就実の待つ準決勝へコマを進めた。

大エース忠願寺莉桜擁する東九州龍谷（大分）は奈良文化（奈良）との3回戦に勝利。続く準々決勝では、インターハイの準々決勝とわたSHIGA輝く国スポの準決勝で負けを喫した因縁の相手・富士見（静岡）と激突した。緊迫した展開が続いた中、この試合にストレート勝利した東九州龍谷。2021年大会以来の準決勝進出を決めた。

8日（木）に行われた春高バレーの女子3回戦と準々決勝の結果、および10日（土）に開催される女子準決勝の組み合わせは以下の通り。

⬛︎春高バレー2026女子3回戦試合結果（1月8日開催）



金蘭会（大阪）2-0 誠英（山口）

福井工大福井（福井）0-2 熊本信愛女（熊本）

八王子実践（東京）2-0 横浜隼人（神奈川）

細田学園（埼玉）1-2 就実（岡山）

文京学院大女（東京）2-0 富山第一（富山）

銀河学院（広島）1-2 大阪国際（大阪）

奈良文化（奈良）0-2 東九州龍谷（大分）

米沢中央（山形）0-2 富士見（静岡）

⬛︎春高バレー2026女子準々決勝試合結果（1月8日開催）



金蘭会（大阪）2-0 熊本信愛女（熊本）

八王子実践（東京）0-2 就実（岡山）

文京学院大女（東京）0-2 大阪国際（大阪）

東九州龍谷（大分）2-0 富士見（静岡）

⬛︎春高バレー2026女子準決勝対戦カード（1月10日開催）



10:00 金蘭会（大阪）vs 東九州龍谷（大分）

12:00 大阪国際（大阪）vs 就実（岡山）