世界的なブームとなっている「抹茶」。抹茶をめぐり他のお茶にも影響が及んでいるそうです。

【画像を見る】「抹茶」と「煎茶」何が違うの？

輸出量が約6倍に！？世界的ブームの「抹茶」

山形純菜キャスター:

抹茶専門店「雷一茶 伝法院通り店」には、海外の方が多くいらっしゃっていました。香港からの観光客は「香港では抹茶を使う店が増えている」と話していました。

緑茶（抹茶を含む）の輸出量（2025年1〜10月）は1万84t。18年前と比べると約6倍に増えていて、世界的に抹茶ブームが進んでいるのがわかります。※農水省の資料より

抹茶から煎茶へ ブームに合わせ乗りかえる農家も増加

山形キャスター:

「抹茶」と「煎茶」の違いを知っていますか。



緑茶の原料である「煎茶」と抹茶の原料である「てん茶」は、もともと同じ茶畑ですが、栽培・加工方法で変わってきます。

▼煎茶

収穫して、蒸して揉んで乾燥してできあがります。



▼てん茶（抹茶）

収穫前に2〜3週間、黒いシートで茶葉を覆い、光合成を抑制して、旨みが強い茶葉にします。収穫後は、揉まずに乾燥して粉末にします。

「煎茶」も「てん茶」も元々は同じ茶畑でできるということで、抹茶の需要が高まっているため、煎茶から抹茶作りに移行する農家が増えているということです。

生産量で見ると、現状まだ煎茶の方が多いですが、10年前と比べると、「煎茶」は1万トン以上減少しており、一方で「てん茶（抹茶）」は増加しています。

【生産量】※全国茶生産団体連合会の調査によると

▼煎茶

2014年：4万9550トン

2024年：3万6511トン



▼てん茶（抹茶）

2014年：1969トン

2024年：5336トン

7年前に“てん茶”生産に乗りかえた農家は「取引単価も上がったため、（会社の）業績が良くなり、従業員の所得アップにもつながった」と話していました。

井上貴博キャスター:

市場が活気づくのも良いですが、一方で、これだけ輸出が増えれば、生産量が追い付かなくなり、どこかでひずみが来るだろうなというのは感じます。

TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん：

生産者も高齢化しています。生産量がどんどん足りなくなってくる可能性は出てきますよね。

出水麻衣キャスター:

温暖化の影響で、生産できる地域も少しずつ変わっていく中で、抹茶に切り替わっていくと「煎茶（緑茶）はどうなってしまうのか」という心配が出てきます。

お茶の価格が高騰？身近なペットボトルのお茶、寿司店のお茶にも影響か

山形キャスター:

抹茶ブームにより、抹茶の生産が増加することで、お茶（煎茶）の価格が高騰しています。

鹿児島県茶市場の秋冬番茶の価格が、2024年は417円でしたが、2025年は約6倍の2431円になりました。※キロ平均単価



理由としては、▼煎茶の生産が減ったこと、▼生育不良、などがあるそうです。

煎茶の高騰で、我々の身近なものにも影響が出ています。

●伊藤園の「お〜いお茶」ペットボトル飲料600ml（希望小売価格）

216円 → 237円（3月1日より）



伊藤園の担当者は「後継者不足、栽培量が減少、さらに、抹茶ブームで緑茶の価格が高騰。値上げせざるを得なかった」と話しています。

●回転寿司の無料のお茶サービス

「回し寿司 活」では、粉末茶の仕入れ値が去年と比べると1.5倍に。

仕入れ担当者は「無料提供は続けるが、お茶の配合を変えるなどの対応を迫られる可能性も」と懸念を示しています。

井上キャスター:

値上げとお伝えしていますが、そもそも煎茶や緑茶の価格が安すぎたのもあると思います。生産者を守るという意味では、ある程度、適正価格という考え方は重要だろうと思います。



