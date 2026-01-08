日本テレビ系「上田と女が吠える夜 インターナショナル２時間ＳＰ」が７日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。

この日は「世界選抜３０人女性と大激論！世界から見た日本ってどんな国？」を進行。世界各国から女性タレント、インフルエンサーをゲストに招いて、日本文化について激論を交わした。

ペルー出身の村上サユリさんは来日時に「日本のお風呂」について衝撃を受けたと告白。

「まず、お風呂（にお湯を）入れる文化っていうのを習って。私、（入浴が）終わったら、水を抜いてたんですよ。で、次、パパ」と振り返った。

「パパに（お湯の入れ替えは）『水道代すごいからやめよう』って言われて。テレビ見てたら、パパも娘さんもママも（家族は一緒に）入ってる！みたいになって。もう、衝撃ですよ！何で、みんな同じお風呂に浸かれるの？って」と述懐。上田が「家族でもダメ？」と聞くと、村上さんは「汚いじゃないですか？ノー！ノー！ノー！」と話した。

村上さんは「今は、もったいないっていうことで。旦那さんと一緒のお風呂に浸かってって、やってるんですけど…。銭湯に行ったときに衝撃でしたね…。みんな同じお湯に浸かるのかって」と述懐。多くの外国人女性がうなずいた。

上田は「一応、シャワーとか浴びてキレイにして湯船に入るようにはしているんだけどね…」と説明していた。