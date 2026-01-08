令和“イチ”の美スタイルクイーン・未梨一花のグラビア活動復帰後初となるセカンド写真集『未梨一花写真集 回帰線』が12月24日に発売された。

『未梨一花写真集 回帰線』

『未梨一花写真集 回帰線』

100センチ・Iカップの圧倒的な美バストと身長165センチのメリハリボディで数々のグラビアを飾ってきた未梨一花。デビューの2019年には『第2回サンスポGoGoクイーン』のピュア・グラマー賞を受賞。2021年には『グラビア・オブ・ザ・イヤー2021』でベスト・グラマラス賞を受賞したのをはじめ、複数のタイトルを獲得。グラビア界、ファンともにその魅力を認める存在となっている。

2作目となる今回の写真集は、ビーナスのように豊かで、透き通るような柔肌ボディで妖艶に魅せる新境地のグラビアン・ストーリー。“偽りの家政婦。美しきボディに隠した武器でターゲットを狙う、密会のホテル。拘束される心、めくるめく快楽の渦に堕ちてゆく肢体（カラダ）。季節が巡るように因果の螺旋を抜け出た先に彼女を待つものは――”

高級ホテルや港町の旅館、温泉などを舞台に、激しく、美しく、エロティックな、初めての姿が満載の一冊となっている。

未梨一花 コメント

今作は“スパイ”をテーマに撮影したのですが、ストーリーや世界観が伝わりやすい構成になっていると思います。

私の最大の武器であるバストはもちろん、初解禁した“おしり”にもぜひ注目していただきたいです。

セカンド写真集を出すことは、グラビアの活動を再開すると決まったときから目標にしていたことの1つでもあり、期待してくださっているファンの皆様に早くお届けしたいという気持ちでいっぱいです。

買って損はさせません！ より大人に成長した未梨一花の表現力を込めたこの1冊が、1人でも多くの方のもとへ届きますように！ そして末永く愛していただきたいです！

＜プロフィール＞

みり・いちか

1999年2月24日生まれ。身長165cm、B100・W63・H95。

2019年デビュー。趣味は日本舞踊。特技は匍匐前進。

Instagram：https://www.instagram.com/ichika_miri/

X：https://x.com/IchikaM20st_

YouTube：https://www.youtube.com/@mirichubu

書誌情報

『未梨一花写真集 回帰線』

発売日：2025年12月24日（水）

定価：3,960円（税込）

撮影：桑島智輝

判型：A4判 オールカラー112ページ

発売元：株式会社 徳間書店

Amazon：https://amzn.to/4ay2wbP

The post 令和“イチ”の美スタイルクイーン・未梨一花、2nd写真集「回帰線」誌面カット公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.