日向坂46・松田好花、“異例の時刻”から生配信 「びっくり」「目を疑った」と驚きの声
日向坂46の公式YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」にて11日、『松田好花DAY！』と題した特別企画が配信されることが発表された。昼と深夜の二部構成という異例のスケジュールに、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。
【写真】日向坂46・松田好花の水着カット
今回の企画は、「昼中の松田さん」と「真夜中の松田さん」の二部構成。まず同日14時30分から配信される第一部「昼中の松田さん」では、日向坂ちゃんねるでこれまで公開された動画の中から、「松田好花の今でも忘れられない瞬間10選」を本人のコメンタリー付きでプレミア公開する。
そして注目を集めているのが、同日26時30分（深夜2時30分）開始の第二部「真夜中の松田さん」。大好評だった企画の第二弾として、深夜にゆるやかな雑談生配信を行うという。
この発表を受け、松田好花本人も自身のブログを更新。「『本当の真夜中に生配信をしたい』とお願いしたら、叶えてくださりました」と経緯を明かしつつ、「次の日が成人の日で祝日なので、もしご都合よろしければ一緒に夜更かししましょっ」とファンに呼びかけた。
開始時刻が深夜2時30分という異例の設定に、ファンからは「好ちゃんらしい企画！」「26:30開始にびっくり」「見たことがない配信開始時間で目を疑った笑」「楽しみすぎる」といった驚きと期待の声が相次いでいる。
