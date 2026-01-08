中島歩、記者会見中の寸劇で流血 超特急・草川拓弥「熱量ある方なので…」
俳優の中島歩と超特急の草川拓弥が8日、都内で開催されたドラマ『俺たちバッドバーバーズ』記者会見に、高良健吾、阪元裕吾監督と共に出席。会見冒頭に行われた寸劇で中島が腕に小さな傷を作り、「流血ですわ（笑）」と苦笑した。
【写真】中島歩＆草川拓弥、完璧なバディぶり！
本作は、『ベイビーわるきゅーれ』シリーズや映画『ネムルバカ』の阪元監督とテレビ東京が、昨年放送された『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」に続き、2度目のタッグで送る“理容師アクションコメディー“。貯金なし・居場所なしの、無力だが情に厚い元美容師・日暮歩を中島、月白理容室を1人で営むクールで冷徹な店主・月白司を草川が演じる。
会見の冒頭には、中島と草川がセットの壁を突き破って登場。観客席の周りを走り回りながら、役になりきっての寸劇で会場を盛り上げた。
その後、「解決したいこと」というトークテーマで草川が「記者会見冒頭の寸劇はどうだったのか」とつぶやくと、中島は「振り返らないほうがいいよ（笑）」と苦笑。続けて「なんかここが痛いんだよね」と見せた中島の腕には小さな傷が。草川が「（中島は）熱量ある方なので、『これを1回（リハーサルを）やっときますか』みたいなことを言われても『いや、大丈夫です、いけますよ』って」と明かすと、中島は「『一発本番で行きます』って言ったら流血ですわ（笑）」と苦笑した。
また、主人公2人が裏の顔を持つ本作の設定にちなみ、キャストの裏の顔を紹介するコーナーでは、中島が草川について「実は超特急の人」と紹介。会場に拍手が巻き起こる中、中島が「ここ（俳優）の関係性で知り合いになっているので、こっちが表だと思っているから。でも実は超特急の人」と伝えると、草川は「宣伝ありがとうございます（笑）。『ESCORT』ツアーが始まりますので」と開催予定のアリーナツアーをアピールしていた。
ドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』は、テレビ東京系にて1月9日より毎週金曜24時42分放送。
