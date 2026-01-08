timeleszが現在開催中の、新体制初のドームツアー＜We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME＞を映像化することが決定した。

2025年12月26日・27日の京セラドーム大阪から2026年1月7日・8日、追加公演の2月4日・5日の 東京ドーム公演を合わせ全6公演のドームツアー。

2025年2月5日の新体制発足後から約11ヶ月の軌跡が詰め込まれた記念すべきライブツアーの模様が、初回限定盤／通常盤ともに3Disc仕様で余すことなく収録される。

初回限定盤／通常盤Disc1にはドームツアーから東京ドーム公演の本編を収録。 初回限定盤のDisc2には、新体制初の全国アリーナツアーとして、昨年6月28日の千葉・ららアリーナ東京ベイ から、8月24日の静岡・エコパアリーナまで全国8都市24公演が行われた中から、横浜アリーナ公演の本編を収録。そしてDisc3にはアリーナ〜ドームツアーの全会場から選りすぐったMCのダイジェスト映像を収録。さらに 横浜アリーナ／東京ドーム公演、それぞれで撮影した写真で構成されたスペシャルフォトブックも封入される。

通常盤のDisc2にはアリーナ〜ドームのツアードキュメント映像を大ボリュームで収録。決意を新たに8人で ライブに向かっていく姿、初ツアーにかける想いなど、素顔のtimeleszをのぞける見逃せない内容になっている。 Disc3の収録内容は後日詳細発表。

◾︎Blu-ray & DVD 「We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」

2026年3月25日リリース 初回限定盤

Blu-ray(3 Discs) OVXT-19006/8 \8,800(税込)

DVD(3 Discs) OVBT-19006/8 \8,800(税込) 【Disc1】

「We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」＠東京ドーム ライブ本編（初回限定盤・通常盤 共通） 【Disc2】

「We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM〜」＠横浜アリーナ ライブ本編 【Disc3】

「episode1 〜FAM〜 → episode1 FAM DOME」 -MC Digest-

▷アリーナ：千葉〜愛知〜福岡〜北海道〜大阪〜神奈川〜宮城〜静岡

ドーム：大阪〜東京

各地厳選されたMCをダイジェスト収録

※横浜アリーナ、東京ドームのMCはライブ本編に未収録回を収録 【初回限定盤封入特典】

・スペシャルフォトブック<アリーナver.> (40P）

・スペシャルフォトブック<ドームver.> (40P） 【仕様】

三方背BOX＋デジパック仕様 通常盤

Blu-ray(3 Discs) OVXT-11006/8 \6,600（税込）

DVD (3 Discs) OVBT-11006/8 \6,600（税込） 【Disc1】

「We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」＠東京ドーム ライブ本編（初回限定盤・通常盤 共通） 【Disc2】

Document Movie of We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM〜→ FAM DOME

▷新体制初となるアリーナ→ドームツアーの裏側を追ったドキュメント映像を大ボリュームで収録！ 【Disc3】

詳細後日発表