阿部真央がTVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』OP主題歌の新曲「Ding-dong」を、1月21日に配信リリースすることが決定した。

昨年開催したツアー内でも新曲として披露されていた「Ding-dong」は、阿部真央が原作をもとに書き下ろされ、原作が持つあたたかさを音に落とし込んだ、伸びやかでゆったりとした楽曲に仕上がっている。

さらに、明日1月9日からTikTokとYouTubeで先行配信されることも決定した。配信リリースに先駆けて「Ding-dong」の一部を投稿に使用することができる。

また、阿部真央は6月からライブハウスツアーを開催する。チケットは各種先行受付中。

＜ABE MAO LIVE HOUSE TOUR 2026＞

2026年6月6日（土） 福岡：DRUM LOGOS

2026年6月7日（日） 熊本：B.9 V1

2026年6月12日（金） 東京：恵比寿LIQUIDROOM

2026年6月19日（金） 北海道：PENNY LANE24

2026年6月26日（金） 宮城：仙台RENSA

2026年6月28日（日） 新潟：新潟LOTS

2026年7月3日（金） 愛知：DIAMOND HALL

2026年7月5日（日） 広島：HIROSHIMA CLUB QUATTRO

2026年7月11日（土） 大阪：なんばHatch

2026年7月19日（日） 東京：Zepp DiverCity(TOKYO) 特設サイト：https://abemao.com/feature/Tour2026