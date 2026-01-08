阿部真央がTVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』OP主題歌の新曲「Ding-dong」を、1月21日に配信リリースすることが決定した。

昨年開催したツアー内でも新曲として披露されていた「Ding-dong」は、阿部真央が原作をもとに書き下ろされ、原作が持つあたたかさを音に落とし込んだ、伸びやかでゆったりとした楽曲に仕上がっている。

さらに、明日1月9日からTikTokとYouTubeで先行配信されることも決定した。配信リリースに先駆けて「Ding-dong」の一部を投稿に使用することができる。

また、阿部真央は6月からライブハウスツアーを開催する。チケットは各種先行受付中。

New Single「Ding-dong」
1月21日（水）配信リリース
配信URL：https://abemao.lnk.to/Ding_dong
※TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』オープニング主題歌

＜ABE MAO LIVE HOUSE TOUR 2026＞
2026年6月6日（土）　福岡：DRUM LOGOS
2026年6月7日（日）　熊本：B.9 V1
2026年6月12日（金）　東京：恵比寿LIQUIDROOM
2026年6月19日（金）　北海道：PENNY LANE24
2026年6月26日（金）　宮城：仙台RENSA
2026年6月28日（日）　新潟：新潟LOTS
2026年7月3日（金）　愛知：DIAMOND HALL
2026年7月5日（日）　広島：HIROSHIMA CLUB QUATTRO
2026年7月11日（土）　大阪：なんばHatch
2026年7月19日（日）　東京：Zepp DiverCity(TOKYO)

特設サイト：https://abemao.com/feature/Tour2026

