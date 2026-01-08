40・50代「服選び」→【大人のしまむら】が正解かも！ スッキリ見え狙える♡「優秀パンツ」

「体型をスラリと見せたい」「でも無理に若作りはしたくない」など悩ましいのが大人の服選び。コクーンシルエットのパンツなら、自然な体型カバーを叶えつつ大人の余裕を演出できるかも。そこで今回は【しまむら】で見つけた、大人女性におすすめしたい「コクーンパンツ」ご紹介します。トレンドを取り入れつつ無理なくなじむ一本は、頼れる味方になる予感。

下半身をやさしく包み込む計算されたシルエット

【しまむら】「コクーンデニムパンツ」\2,420（税込）

脚のラインを拾いすぎない絶妙なシルエットが魅力のコクーンパンツ。腰まわりや太ももには程よくゆとりがありつつ、裾に向かってスッキリ見せてくれそうなデザインがポイントです。自然に体型カバーが狙えるので、パンツ選びに悩む大人女性におすすめ。

きれいめコーデに使うコクーンパンツならこれ

【しまむら】「パンツ」\1,639（税込）

公式Instagramで「柔らかく程よくハリのある素材」「ボリューム控えめのスッキリコクーンシルエット」と紹介されるこちらのパンツ。カジュアルになりがちなデニムスタイルも、どこか品よくまとまりそうです。セーターやロングコートと合わせて、大人スタイルを楽しんで。

