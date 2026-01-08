セカンドバッカーが、1月21日に新曲「喧嘩するほど」を配信リリースすることが決定した。

2026年第一弾リリースとなる「喧嘩するほど」は、ネガティヴに捉えられやすい“喧嘩”を題材としながら、“そこにある私とあなたの想いは誰にも取られない”という想いをキャッチーなメロディーに乗せて歌い上げた楽曲。

“喧嘩をして落ち込んだときにも、その喧嘩が悪いものではないんだよ”と、自分を肯定してくれるようなメッセージが込められた1曲だ。

Pre-add ＆ Pre-save(配信事前登録)キャンペーンも開催しており、参加者全員に「セカンドバッカー喧嘩フォト」がプレゼントされる。

3月には、結成3周年を記念した渋谷CLUB QUATTRO公演の開催も決定している。

＜セカンドバッカー 3周年記念LIVE『乾杯を祝して』＞

日程：2026年3月30日(月)

場所：渋谷CLUB QUATTRO

時間：開場17:00 / 開演18:00

チケット：オフィシャル1次先行限定 3周年記念タオル付きチケット：5,800円（D代別）

オフィシャル1次抽選先行受付中：1/12(月祝)迄

https://w.pia.jp/t/secondbacker-t/

※通常チケットは、2次先行から販売予定

＜セカンドバッカー「NEW YEAR GIG 2026」＞

日程：2026年1月10日(土)

場所：Spotify O-Crest

時間：開場17:30 / 開演18:00

出演：セカンドバッカー・Special Guest

チケットソールドアウト