セカンドバッカー、新曲「喧嘩するほど」配信リリース
セカンドバッカーが、1月21日に新曲「喧嘩するほど」を配信リリースすることが決定した。
2026年第一弾リリースとなる「喧嘩するほど」は、ネガティヴに捉えられやすい“喧嘩”を題材としながら、“そこにある私とあなたの想いは誰にも取られない”という想いをキャッチーなメロディーに乗せて歌い上げた楽曲。
“喧嘩をして落ち込んだときにも、その喧嘩が悪いものではないんだよ”と、自分を肯定してくれるようなメッセージが込められた1曲だ。
Pre-add ＆ Pre-save(配信事前登録)キャンペーンも開催しており、参加者全員に「セカンドバッカー喧嘩フォト」がプレゼントされる。
3月には、結成3周年を記念した渋谷CLUB QUATTRO公演の開催も決定している。
「喧嘩するほど」
2026年1月21日(水)配信
https://secondbacker.lnk.to/kenkasuruhodo
Pre-add ＆ Pre-save(配信事前登録)キャンペーン開催中
詳細：https://secondbacker.fanpla.jp/news/detail/65482
＜セカンドバッカー 3周年記念LIVE『乾杯を祝して』＞
日程：2026年3月30日(月)
場所：渋谷CLUB QUATTRO
時間：開場17:00 / 開演18:00
チケット：オフィシャル1次先行限定 3周年記念タオル付きチケット：5,800円（D代別）
オフィシャル1次抽選先行受付中：1/12(月祝)迄
https://w.pia.jp/t/secondbacker-t/
※通常チケットは、2次先行から販売予定
＜セカンドバッカー「NEW YEAR GIG 2026」＞
日程：2026年1月10日(土)
場所：Spotify O-Crest
時間：開場17:30 / 開演18:00
出演：セカンドバッカー・Special Guest
チケットソールドアウト
関連リンク
◆セカンドバッカー オフィシャルサイト
◆セカンドバッカー オフィシャルX
◆セカンドバッカー オフィシャルInstagram
◆セカンドバッカー オフィシャルYouTubeチャンネル
◆セカンドバッカー オフィシャルTikTok