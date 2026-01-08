m-flo、10thアルバム『SUPERLIMINAL』全曲トラックリスト＆曲順解禁
m-flo が、2月18日（水）にリリースする10枚目のオリジナルアルバム 『SUPERLIMINAL』 の全曲トラックリストおよび曲順を解禁した。
本作は、25年間にわたり独自のコラボレーション文化を築いてきた m-flo が、その“loves”の系譜を完全進化させた意欲作。
既報の通り「豪華lovesアーティストと新たなクリエイティブで、過去最大のスケールへと拡張した作品」として注目を集めてきたが、今回の曲順解禁により、アルバム全体を貫く楽曲が明らかになった。
国内外、世代・ジャンル・国境を越えたアーティストたちが集結した今作だが、追加発表された楽曲には先日12月にリリースされた最新曲「You Got This」に加え、シーンをともに作ってきたDiggy-MO’・埼玉県北浦和KYARA 親にバレたくないバンド”トップシークレットマン”のしのだりょうすけが参加した「GateWay」、アニバーサリーイヤー第1弾でloves参加したMayaとの「Hanabi」、アーティスト/ミュージシャンの和田永を中心に、さまざまな人々が共創しながら役割を終えた電化製品を新たな電子楽器へと蘇生させ、徐々にオーケストラを形づくっていくプロジェクトELECTRONICOS FANTASTICOS! とともに表現した「CHARANGA」が収録。
さらに、日本テレビ「ベストアーティスト2024」での「come again」コラボパフォーマンスも話題となった櫻井翔と新たに時代を超えて新たな息吹と共に再びアップデートをした「come again *Reloaded」の収録がサプライズ発表されるなど m-floならではの予測不能な化学反応が立体的に展開される。
本作は“コラボレーション”を核に歩んできた m-flo の軌跡を、単なる回顧ではなく、未来へ突き抜ける推進力として結晶させたアルバム”であり、互いの感性がぶつかり合う熱量と、25年の蓄積がもたらす奥行きが交差する重層的な作品となっている。
さらに、アルバム発売翌日の2026年2月19日（木）には、東京ガーデンシアターにて＜m-flo 25th ANNIVERSARY LIVE “SUPERLIMINAL”＞の開催も決定。約6年ぶりとなる単独公演として、デビュー25周年YEARを締めくくる集大成のステージが予定されている。
◆ ◆ ◆
■ 10th Album『SUPERLIMINAL』TRACK LIST
01.>>NONLINEAR TIMELINES
02.m-flo loves ZICO,eill / EKO EKO
03.m-flo loves chelmico / RUN AWAYS
04.m-flo / You Got This
05.>>ERA
06.m-flo loves Diggy-MO’ & しのだりょうすけ / GateWay
07.m-flo loves RIP SLYME / ARIGATTO
08.tm-flo loves Sik-K & eill & 向井太一 / tell me tell me
09.>>A E I O U
10.m-flo loves ELECTRONICOS FANTASTICOS! / CHARANGA
11.m-flo loves n-choco / ELUSIVE
12.m-flo loves 鈴木真海子 / Judgement?
13.m-flo loves Maya / Hanabi
14.>>LIMINAL SUPERLIMINAL
15.m-flo / MARS DRIVE
16.m-flo loves Adee A. / Reckless
17.m-flo loves 櫻井翔 / come again *Reloaded
18.m-flo loves Maya / HyperNova
19.>>TEMPORAL ANOMALY
◆ ◆ ◆
m-flo 10th ALBUM『SUPERLIMINAL』
2025年2月18日(水) Release
購入：https://m-flo.lnk.to/SUPERLIMINAL_PKG
商品形態(全5形態)
■Standard Edition(CD) / RZCD-67453 / \4,500+税
・CD
・ブックレット(20P)
・アナザージャケット(全3種中1種ランダム封入)
・未公開デモQR封入
■Deluxe Edition(CD+DVD/Blu-ray) / RZCD-67451/B・RZCD-67452/B / 初回スリーブ仕様/ \9,000+税
・CD
・DVD/Blu-ray(Music Video)
・ブックレット(32P)
・ジャケ写ステッカーセット
・ライナーボイスQR封入
【mu-mo shop 受注生産限定】
■Exclusive Edition(2CD+2DVD/Blu-ray+Goods / RZZ1-67454〜5/B〜C・RZZ1-67456〜7/B〜C / スリーブ仕様 / \20,000+税
・CD
・MIX CD(Mix by ☆Taku Takahashi)
・DVD/Blu-ray(DISC1 : Music Video)
・DVD/Blu-ray(DISC2 : m-flo 20th Anniversary Live “KYO”)
・Goods
Special Book(32P)
Paper-basedVISION FRAME
FUTURE PASS 2525
受注期間
2025年11月28日(金)〜2026年1月13日(火)23:59
■特典
購入特典
汎用特典 : ポストカード(全3種よりランダム1種)
抽選特典(mu-mo shop特典)
・Standard Edition
応募抽選でSPECIAL EVENTへご招待(1.2月開催予定)
※詳細は後日発表
＜m-flo 25th ANNIVERSARY LIVE “SUPERLIMINAL”＞
日程：2026年2月19日(木) 開場18:00/開演19:00
会場：東京ガーデンシアター
チケット料金：VIP席20,000円(税込)・S席10,000円(税込)
申し込み：https://e-ticketbook.com/m-flo-25th-superliminal/2511-tb/
関連リンク
◆m-flo オフィシャルサイト
◆m-flo Instagram
◆m-flo X (Twitter)
◆m-flo YouTube
◆m-flo TikTok