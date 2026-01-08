19ºÐ¤Î¸ÔÈ´¤¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ä¥´¡¼¥ëÁ°¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÎäÀÅ¤À¤Ê¡×
U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½éÀï¡¢»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç´ØÍ§æÆ¤Îµ»¤¢¤ê¥·¥å¡¼¥È
¡¡U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï1·î7Æü¤ËAFC U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½éÀï¤ÇU-23¥·¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢5-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤ÏMFÂç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¤Îµ»¤¢¤ê¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î21ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÇÂç²ñ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¥·¥ê¥¢¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥´¡¼¥ë¤ÏMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤éÂç´Ø¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤¦AÂåÉ½¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¤ÇDFÇßÌÚÎç¡ÊFCº£¼£¡Ë¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿º´Æ£¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÃæ±û¤Ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¤¤¤¿Âç´Ø¤Ë¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿Âç´Ø¤ÏÁê¼êDF¤Î°ÌÃÖ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢°ìÅÙ¤¿¤á¤Æ¤«¤é±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£DF¤Î¸Ô¤Î²¼¤òÈ´¤±¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ËGK¤ÏÈ¿±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤ÎE-1Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¿Ê¶Ãø¤·¤¤Âç´Ø¤¬¤³¤ÎU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë³èÌö¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹Âç´Ø¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤âÎäÀÅ¤À¤Ê¡×¡ÖÀîºê¤Î¸Ø¤ê¡×¡Ö¥¼¥¤¯¤ó¤¬¥¼¥¤¯¤ó¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ë¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë