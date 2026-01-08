ウォルト・ディズニー・ジャパンが、ディズニー不朽の名作『塔の上のラプンツェル』の実写映画化と、メインキャストを発表！

ラプンツェル役にティーガン・クロフト、フリン・ライダー役にマイロ・マンハイムを迎え、全米での劇場公開が決定しています。

ディズニー映画 実写版『塔の上のラプンツェル（仮題）』

全米公開：劇場公開決定

監督：マイケル・グレイシー

脚本：ジェニファー・ケイティン・ロビンソン

キャスト：ティーガン・クロフト、マイロ・マンハイム

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

ディズニー・アニメーションの大ヒット作品『塔の上のラプンツェル』の実写化が発表されました。

オリジナルとなるアニメーション版は、魔法の長い髪を持つ少女ラプンツェルが長年閉じ込められて育った塔を飛び出し、偶然出会った泥棒フリン・ライダーと共に外の世界へ踏み出していく、ファンタジー・ミュージカル・アドベンチャー。

ディズニー史上初のフルCGによるプリンセス映画として全米では2010年に公開。

日本では2011年に公開され、興行収入25億円を超え、全世界興行収入は5億9,000万ドルを超える世界的メガ・ヒットを記録しました。

劇中歌「輝く未来(I See the Light)」はアカデミー賞歌曲賞にノミネートされ、ディズニー音楽の名曲として今なお語り継がれています。

この度、本作の待望の実写化が発表され、その配役に世界中から大きな注目が集まる中、ラプンツェルとフリン・ライダーを演じるメインキャストがついに解禁されました。

ラプンツェル役 ティーガン・クロフト

主人公ラプンツェルを演じるのは、オーストラリア出身女優のティーガン・クロフト。

DCドラマシリーズ「Titans/タイタンズ」で鮮烈な印象を残し、若き才能としてハリウッドで注目を集めています。

繊細さと力強さを併せ持つ彼女が、魔法の髪を持つプリンセスをどのように現代に蘇らせるのか、期待が高まります。

フリン・ライダー役 マイロ・マンハイム

フリン・ライダー役には、マイロ・マンハイムが決定。

ディズニーチャンネルの大ヒット青春ミュージカル『ゾンビーズ』シリーズで人気を博しています。

軽快なユーモアと確かなパフォーマンス力を武器に、陽気で自由奔放、それでいて不器用な魅力を持つフリン・ライダー像に新たな息吹を吹き込みます。

次世代を担うフレッシュなキャスティングが不朽の名作に加える新たな輝きに注目です。

監督 マイケル・グレイシー

監督を務めるのは、『グレイテスト・ショーマン』や『BETTER MAN ベター・マン』で世界中を熱狂させたマイケル・グレイシー。

音楽と物語を高揚感たっぷりに描き出すその手腕で、本作でも唯一無二のミュージカル体験をスクリーンに創り上げます。

脚本は『ソー: ラブ&サンダー』のジェニファー・ケイティン・ロビンソンが担当。

全世界が注目する劇場公開に向け、今後も公開日や追加キャスト、楽曲情報など、続々と情報が発信される予定。

これからの続報にも期待が高まります。

ウォルト・ディズニー・ジャパン 実写版『塔の上のラプンツェル（仮題）』の紹介でした。

©2026 Disney

