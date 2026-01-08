年明け以降、中国は日本に対する揺さぶりを強めています。そこで今回の#みんなのギモンでは、「中国“資源”で圧力どこまで？」をテーマに、今年に入っても止まらない中国の動きについて、日本テレビ解説委員・小林史国際部長の解説です。

■中国「資源」がらみで経済的な圧力さらに強める

中国商務省は6日、軍事用に使われる可能性がある「軍民両用品」について、日本への輸出を禁止すると発表しました。日本政府は強く抗議しましたが、この規制の対象には、レアアースが含まれる可能性があります。

さらに7日、中国政府は、半導体などの製造に使われる化合物「ジクロロシラン」を日本が中国に不当に安く輸出したダンピングの疑いがあるとして、調査を開始したことを明らかにしました。

そして、東シナ海の「日中中間線」付近で一方的なガス田の開発を進める中国が、新たに移動式の採掘船を活動させたことが判明しました。

レアアース、ジクロロシラン、そして、天然ガス。いずれも「資源」がらみで中国が経済的な圧力をさらに強めた形となっています。

森圭介アナウンサー

「人類のこれまでの歴史を見ても、資源の奪い合いが争いの種になることは多いですし、日本は資源が乏しい国であるため、厳しいカードを突きつけられていますね」

■日本経済の損失額、3か月で「6600億円程度」試算

中でもやはり、中国が規制する「軍民両用品」に「レアアース」が含まれる可能性があることに、日本の産業界からも懸念の声が上がっています。

レアアースはスマートフォンや電気自動車、LED照明など、私たちの身の回りの製品に欠かせないものです。

日本は今から20年前には、ほぼ100％を中国からの輸入に頼っていましたが、徐々にその割合は減らしてきていて、現在はおよそ60％となっています。それでも、半分以上が中国からの輸入に頼っている状況なんです。

もし、中国からのすべてのレアアースが輸出禁止の対象になった場合、野村総研のエグゼクティブ・エコノミスト、木内登英さんの試算では、3か月で「6600億円程度」の経済的な損失額にのぼるということなんです。そして、それが1年続くと「2.6兆円程度」の損失に及ぶと試算されています。

鈴江奈々アナウンサー

「あくまでも試算ベースですが、かなりの経済的なダメージが想定されるわけですし、本当に幅広い産業に影響を与えるとなると、もしも本当にそうなった場合、深刻な事態ですね」

■中国は本当にレアアースの輸出を止める？

桐谷美玲キャスター

「中国は本当にレアアースの輸出を止めるとみられているのでしょうか？」

実は、中国政府の関係者は日本テレビの取材に対して、「輸出規制の対象には当然、レアアースも入る」と話しています。一方で、中国政府は公式にはレアアースが輸出禁止の対象に含まれるかどうか明確にはしていません。

こうした「あいまい」な中国側のやり方について、北京に駐在する日本政府の関係者は「アナウンス効果を狙ったのだろう。半分、脅しだ。これで、我々を右往左往させるのが狙いだろう」と話しています。

ある日中関係者は、「中国は、高市首相が台湾有事をめぐる発言を撤回するための十分な猶予期間を与えたが、動きがないので日本が一番嫌がるカードを切ってきたのだろう」と指摘しています。

中国側としては、どの品目を規制するのか、あえて明示しないことで、どのようにでも解釈できるようなフリーハンドを持ちたい。つまり、自分たちのさじ加減ひとつで自由にコントロールできるんだぞと、ある意味、嫌がらせをしている形です。

これは日本側からすると一番いやなパターンですが、一方で今回の規制で日本企業がダメージを受けると、翻って中国経済にとっても悪影響は避けられないので、中国も返り血は浴びないよう見極めていくのではないかと思われます。

■中国のレアアースに頼らない取り組み

忽滑谷こころアナウンサー

「中国のレアアースに頼らないような取り組みというのはあるのでしょうか？」

はい、日本も独自の「レアアース」について、世界初の取り組みに乗り出しています。

今月11日から、政府のプロジェクトチームが「レアアース」を含む泥を本格的に採掘するための試験に向け、探査船が出航します。場所は、日本の最も東に位置する南鳥島周辺の日本のEEZ（＝排他的経済水域）の海底です。

海洋研究機構の探査船「ちきゅう」が20日程度停泊し、水深およそ6000メートルの海底からレアアースを含む泥を採掘するということです。

深い深い海底からどうやって採掘するかというと、パイプを船から6000メートル伸ばし、コップを逆さにしたような採鉱機を泥に差し込みます。上から海水を入れながら、プロペラを回して泥と混ぜることで、液体に近い形にして泥を引きあげていく、ということです。

森圭介アナウンサー

「壮大なプロジェクトですが、本当に成功してほしいと祈るような気持ちですね」

桐谷美玲キャスター

「採掘されたものは、いつごろから日本の製品に使えるのでしょうか？」

プロジェクトチームは、南鳥島沖に「産業開発できる量」のレアアースがあることは確認しています。ここから取れるレアアースは、放射性物質や有害物質をほとんど含まないということで精錬しやすい可能性があり、期待を寄せています。

ただ、実際に製品に使えるまでには、採算が取れるのかなど経済性のデータも必要となるため、そのデータが取れるのが早くても「来年以降」だということです。

鈴江奈々アナウンサー

「それが採算の取れる形でないと、利活用まではいかないかもしれない、ということですよね」

森圭介アナウンサー

「日本を支える資源になるかもしれないわけですからね」

日本政府としては、オーストラリアやフランスなど、協力関係にある外国とも連携して、「レアアース」の中国依存からの脱却を目指していきたい方針です。

