お笑いコンビ「エルフ」が8日に公開されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。ラジオでの“マジゲンカ”について言及した。

エルフは昨年11月、冠ラジオJFN「エルフのとりま集合ラジオ！」で口げんかを展開。荒川が話している際のはるの態度を巡ってお互いに語気を強めるなどし、ファンから「ケンカすごいしてる…」「いつも仲良しだから新鮮」などの驚きの声が上がっていた。

荒川とはるは、ラジオでのケンカについて、芸人仲間から「最下層のケンカ」とイジられたことを明かし、荒川は「理由あります。1、2年前からめっちゃ思ってることがあって。だから言ってしまった。それはもう本当にごめんなさい」と“騒動”に言及。

続けて、はるは普段、感情的になることがあまりないとした上で「はるも“バン”って感情的に来てくれて。うれしいなというのもあった」と振り返った。

これにはるは「あの件に関しては、私は訳分からず(ケンカが)スタートしたんで。荒川は言いたいことがある。私もただ言われたことに対して言い返すっていう。キャンキャン吠えるだけだったんで、聞いてる人も意味わかんないなろうなっていうのはあった」と語った。

そして、はるは「昨日、ザキヤマさんにも言われましたもん。“荒川ちゃんと仲良くね”って」とし、お笑いコンビ「アンタッチャブル」山崎弘也からツッコまれたことを明かしていた。