『塔の上のラプンツェル』実写版キャスト発表 ラプンツェル役はティーガン・クロフト、フリン・ライダー役はマイロ・マンハイム
ディズニー・アニメーションの大ヒット作品『塔の上のラプンツェル』実写版のキャストが8日、発表された。主人公ラプンツェル役はティーガン・クロフト、フリン・ライダー役はマイロ・マンハイムに決定した。
【写真】ラプンツェルの髪にぐるぐる巻きにされるフリン
『塔の上のラプンツェル』は、魔法の長い髪を持つ少女ラプンツェルが長年閉じ込められて育った塔を飛び出し、偶然出会った泥棒フリン・ライダーと共に外の世界へ踏み出していく、ファンタジー・ミュージカル・アドベンチャー。
ディズニー史上初のフルCGによるプリンセス映画として全米では2010年に公開（※日本では2011年に公開）、日本では興行収入25億円を超え、全世界興行収入は5億9000万ドルを超えるヒットを記録した。劇中歌「輝く未来（I See the Light）」や、自由奔放さと芯の強さを併せ持つヒロイン像が多くの観客の心をつかみ、世代を超えて今なお愛されている。
待望の実写化が発表され、その配役に世界中から大きな注目が集まる中、ラプンツェルとフリン・ライダーを演じるメインキャストがついに解禁。
ラプンツェル役のティーガン・クロフトは、オーストラリア出身俳優で、DCドラマシリーズ『Titans／タイタンズ』で鮮烈な印象を残し、若き才能としてハリウッドで注目を集める。フリン・ライダー役のマイロ・マンハイムは、ディズニーチャンネルの青春ミュージカル『ゾンビーズ』シリーズで人気を博す。
また、『グレイテスト・ショーマン』や『BETTER MAN ベター・マン』で世界中を熱狂させたマイケル・グレイシー監督がメガホンをとる。
