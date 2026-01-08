昨年の東京世界陸上女子１００メートルハードル日本代表の田中佑美が８日、自身のインスタグラムに新規投稿。契約するニューバランス社を訪問した様子を公開し、箱根駅伝で総合３位と躍進した順天堂大陸上競技部・長距離ブロックの長門監督らとの記念写真をアップした。

「ニューバランスファミリー大集合！（一枚目は順大長距離ズの皆様）」と題し、「ニューバランスジャパンの社員の皆さんと息つく暇なく喋って笑ってご飯食べて、笑いすぎによりほうれい線がまた少し深まりました」とつづった田中。会場の雰囲気は「取締役がハッピ着てビールサーバー背負い歩くくらい、皆さんとーーっても陽気で、最高でした（ここにきて語彙力の低下）」と明かし、「自分も背負えます。次回背負わせてください」と名乗り出た。

「社員の方々のお顔を少しずつ覚えられてきたのも嬉しい収穫。よーし明日も頑張るぞーー！」と記し、箱根駅伝で躍進した順天堂大陸上競技部・長距離ブロックの長門監督らとの３ショットもアップした田中。黒のロングスカートに赤のインナー、白のトップスを合わせたファッションも爽やかな印象を与え、ファンも「かわいぃぃ」と書き込んだ。

昨年末に黒髪ロングヘアを３１センチ切ってショートヘアスタイルとなり、イメージが激変した田中。トレーニングへエネルギーを充電した様子だった。