赤ちゃんが大好きなワンコは、夜もずっと赤ちゃんのことを見守っていて…？ワンコのナイトルーティンが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で3万8000回再生を突破しています。

赤ちゃんが大好きなワンコのナイトルーティン

TikTokアカウント「pori_mama」に投稿されたのは、マルチーズ×トイプードルのMIX犬「たわし」君のナイトルーティンです。赤ちゃんのことが大好きで、いつも優しく見守ってくれているというたわし君。もちろん夜も赤ちゃんのそばを離れようとせず、何をする時も一緒にいてくれるそう。

まずは赤ちゃんのお風呂の時間。飼い主さんが赤ちゃんを連れてお風呂場に向かうと、たわし君もトコトコと後をついてきたそう。そして赤ちゃんがお湯に浸かっている間も、隣にいてくれたとか。真剣に見守っているかと思いきや、ちゃっかりお湯を飲んで水分補給する場面も！お茶目で可愛い行動に、思わず笑ってしまいます。

お兄ちゃんのような姿にほっこり

赤ちゃんのお風呂タイムが終わったら、次はミルクの時間です。赤ちゃんがミルクを飲んでいる時も、たわし君は「いっぱい飲んで大きくなるんだよ」とばかりに優しいお目目で見守っていたとのこと。

自由に遊んだり寝ていたりしてもいいのに、当たり前のように赤ちゃん中心の夜を過ごすたわし君。その姿はまるで本当のお兄ちゃんのようで、見ていて心が温かくなります。

飼い主さんとの時間も楽しんで1日が終了

そして先に赤ちゃんが寝たら、たわし君はお兄ちゃんモードからわんぱくモードに切り替わって、飼い主さんに「遊んで！」とアピールするそう。そして飼い主さんがおもちゃを投げてあげると、嬉しそうにお口でキャッチ！

たっぷり遊んでもらって満足したら、水分補給をしてからソファでゴロ～ン。無防備にお腹を見せて、「今日も楽しかったな～」とばかりに幸せそうなお顔で眠るたわし君なのでした。

この投稿には「仲良しですね」「なんてかわいいのｗ涙出る」「お風呂での水分補給に笑いました」といったコメントが寄せられ、たわし君の素敵な夜の過ごし方は多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

たわし君の可愛い姿や、赤ちゃんや同居犬さんとの微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「pori_mama」をチェックしてくださいね。

