山形県の公立高校の入試方法が大きく変わりました。その特徴を徹底解説！動画も見てね。

【写真を見る】【解説】2026年度入学 山形県公立高校入試はどう変わった？ 前期・後期試験とは なぜ変わったのかも深堀り！

【最大の変更点】全ての公立高校で「2回の受験チャンス」！

これまで普通科は「3月の一般入試のみ」の1回勝負が基本でしたが、今年度からは学科に関わらず、全ての公立高校で「前期」と「後期」の2回試験が実施されます。

■①前期入試（特色入試）

各高校が独自の方針で生徒を選抜する試験です。

○内容： 面接や作文などが中心。

○定員： 全体の5%～50%程度 ※スポーツ、音楽などは80％のところも

○特徴： 合格した場合はその高校への入学を確約（辞退不可）することが条件。

○不合格の場合： 後期入試で同じ高校、あるいは別の高校を再受験できます。

■②後期入試（一般入試）

これまでの一般入試に相当する、最も多くの生徒を選抜する試験です。

○内容： 5教科の学力検査など。

○定員： ほとんどの高校で前期入試よりも多い定員が設定されています。

○実施時期： 3月7日 ※従来通り

■なぜ変わったのか？ 3つの背景

○格差の解消： これまで学科によって異なっていた受験機会の差をなくすため。

○特色ある選抜： 各高校の教育方針に合った生徒を、より柔軟に選抜するため。

○デジタル化： 事務負担を減らす「ウェブ出願システム」が導入されました。

受験生のみなさん、制度は変わりましたが、日ごろの努力はきっと報われます。がんばってください！

■変更点を分かりやすくチェック（画像）