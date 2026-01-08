10日(土)以降、低気圧が発達しながら日本海を進み、週明けにかけて冬型の気圧配置になる見込みです。11日(日)から12日(月)にかけては上空の寒気もかなり強く、日本海側の地域では大雪のおそれがあります。

10日午前9時の予想天気図です。前線をともなった低気圧が日本海の北部を北東方向へ進むでしょう。

11日には低気圧は発達し北海道付近に進みますが、西高東低、冬型の気圧配置になる見込みです。

11日から成人の日の12日にかけては、上空にかなり強い寒気が流れ込み日本海側の地域では大雪になりそうです。また、風も強まるでしょう。

3連休の雪・雨と風の予想ですが、10日は低気圧の通過にともない昼過ぎあたりから日本海側で雨や雪が降るでしょう。

11日は、冬型の影響で北西よりの風が日本海で強まり山陰から北の日本海側では雪が降る見込みです。夜にかけては、発達した雪雲が流れ込み北陸で大雪のおそれがあります。

12日の成人の日は、午前中を中心に雪の降り方が強まるでしょう。

3連休は、11日(日)と12日(月・祝)は北陸では大雪になるところがありそうです。

雷をともない、風も強まりそうです。暴風雪に注意・警戒をしてください。

3連休は、成人の日にちなんだ記念の式などが予定されているところも多いでしょうが、雪や寒さへの対策は十分に、足もとなどにも注意をしてください。