「おばちゃん過ぎて…」紅しょうが稲田＆マユリカ中谷、ディズニー満喫ショット公開！ 「家族すぎるぅ」
お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀さんは1月7日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・マユリカの中谷さんやビスケットブラザーズのきんさんらとディズニーリゾートを訪問したことを報告し、プライベートショットを公開しました。
【写真】稲田美紀、芸人仲間とのディズニーショット
この投稿にファンからは、「いい写真多すぎる かわいいいい」「稲田さんほんとかわいくて愛しいです」「メガネの美紀ちゃんもかわいい」「楽しそうな稲田さんめっちゃ素敵です」「家族すぎるぅ」と称賛の声が寄せられたほか、「2枚目の中谷さんがおばちゃん過ぎて…」などの声も上がっています。
(文:勝野 里砂)
仲間たちとディズニーを楽しむ姿稲田さんは「2025年中谷の母性爆発の秋」とつづり、14枚の写真を掲載しました。1枚目には、稲田さん、中谷さん、きんさん、お笑いコンビ・ラニーノーズの洲崎貴郁さんが笑顔で写っています。写真は、お笑いタレントの田津原理音さんが撮影したようです。さらに、5枚目には中谷さんが子どもを抱き上げる場面も収められていました。
アイドルとしても活動中芸人アイドルグループ・Zidolのメンバーでもある稲田さんと中谷さん。ほかには、男性ブランコ・浦井のりひろさん、ニッポンの社長・ケツさん、スーズ・高見さんが名を連ねています。2025年にはワンマンライブツアー「the idol」を成功させていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
