

「Roland Store Tokyo × CUNE T-Shirt (WHITE)」

ローランドは、直営店「Roland Store Tokyo」の開店2周年を記念し、アパレルブランド「CUNE」（キューン）とのコラボレーションTシャツ2モデルを発売する。数量限定の同Tシャツは、1月10日からRoland Store Tokyoのみで販売する。



「Roland Store Tokyo × CUNE T-Shirt (BLACK)」

Roland Store Tokyoは、シンセサイザー、電子ピアノ、ギター関連製品など、ローランドの最新の電子楽器を取り扱う国内初の直営店。2023年10月のオープン以来、国内外から多くの消費者に来店してもらっている。楽器をより良い環境で体験し、音楽を創造する楽しさを存分に味わってもらえるよう、豊富な知識と経験を有する「ローランド・プロダクト・スペシャリスト」が在籍。事前予約制によって、消費者一人ひとりの要望に合わせた体験を提供している。



「Roland Store Tokyo」

最新の音楽・ファッション・ストリートカルチャーが交差する原宿という立地を活かし、同店ではこれまで原宿エリアのブランドとのコラボレーションを行ってきた。今回、2周年記念イベントの一環として、CUNEとのコラボレーションによるTシャツを発売する。

CUNEは1994年にスタートし、毎シーズン独特のテーマでコレクションを発表する、原宿に直営店を構えるアパレルブランド。CUNEが音楽と深く関わり、日本発のブランドとして独自のカルチャーを築き上げてきた姿勢に共感し、今回のコラボレーションが実現した。Roland Store Tokyoの建物と、CUNEの代名詞ともいえるウサギのキャラクターを描いたWHITE、RolandとCUNEのロゴを大きく配したBLACKのTシャツ2モデルが完成。この特別なTシャツは、1月10日から数量限定、Roland Store Tokyo限定で販売される。

［小売価格］7700円（税込）

［発売日］1月10日（土）

ローランド＝https://www.roland.com/jp