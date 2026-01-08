セイコーウオッチは、＜クレドール＞ゴールドフェザーから、繊細なグラデーションと滑らかなカーブが美しい伊万里鍋島焼ダイヤル限定モデルを、2月6日に発売する。全世界で60本限定となる。

＜クレドール＞は、貴金属を素材とした「特選腕時計」から1974年に誕生した日本発の高級ドレスウオッチブランド。フランス語で「黄金の頂き（CRETE D'OR」を意味するその名前にふさわしく、日本の美意識と匠の技による、最高級の品質と究極の美しさで、手にした人の心を満たし、人生に彩をもたらす腕時計を生み出している。

一昨年のブランド誕生50周年を機に「The Creativity of Artisans（匠たちの探求と豊かなる創造）」をブランドフィロソフィーに掲げ、匠の経験に裏打ちされた技術を駆使し、精緻で気品を纏った時計を創造している。

セイコーの薄型メカニカルウオッチの系譜を受け継ぎ、＜クレドール＞の名のもとに蘇った「ゴールドフェザー」は、現代にふさわしい高級薄型メカニカルウオッチ。羽根のように「薄く」、「軽やかで」、「空気をはらみ」、「艶やかで」、「優美」であることをデザインコンセプトとし、現代のドレスウオッチとしてふさわしいスペックとデザインにアップデートしたコレクションとなっている。

17世紀にヨーロッパの王侯貴族たちを魅了し、「金」に匹敵するほどの高値で取引されたことから「白き黄金」と呼ばれた伊万里焼。その中でも伊万里鍋島焼は、「秘窯の里」と呼ばれる大川内山（おおかわちやま）を拠点に育まれた。江戸時代に鍋島藩の御用窯として、門外不出の高度な技術によって将軍家や諸大名に向けた献上品として作られていた歴史をもつ。



「伊万里鍋島焼」（畑萬陶苑）

御用窯とは、江戸時代に民間の窯で焼かれていた「伊万里焼（古伊万里）」とは別に、日本初の磁器を生み出した鍋島藩はその技法を門外不出とすべく、現在の伊万里市大川内山に藩直営の鍋島藩窯を築き、より高い品質と技法の維持に努めた。この藩窯での製造は、販売を目的とせず、将軍家や大名家、朝廷へ献上をすることを主な目的とし、莫大な費用と最高の技術で作られた焼きものが、後世に「鍋島」または「鍋島焼」と呼ばれるようになった。藩窯が消滅した明治時代以降も大川内山に残る多くの窯元によって「伊万里鍋島焼」としてその技術が継承されている。

同作は、日本の代表的な伊万里鍋島焼の名門「畑萬陶苑」と協働して生み出したダイヤルを採用している。畑萬陶苑は、昭和元年に創業した窯元で、その歴史と技術を背景に、伝統技術の担い手として、伊万里鍋島焼の伝統的な意匠を継承しつつ、素材、技法、美への飽くなき探究心のもと、新たなものづくりにも挑戦している。

その姿勢は、クレドールのブランドフィロソフィー「The Creativity of Artisans（匠たちの探求と豊かなる創造）」と通じており、互いの理念が響き合うことで、より高い次元の美しさを実現した。





伊万里鍋島焼ならではの透明感ある白と、呉須（ごす）という下絵具の美しい青が生み出すグラデーションが特徴とのこと。青い呉須と透明の上絵具を重ね、通常よりも多い5回もの焼成を繰り返して羽根のモチーフを描くことで、吸い込まれるかのような奥行き感を表現している。





ゴールドフェザーの特徴である優美なカーブを描くダイヤルは、その完成サイズに比べて大きな形状で仕上げた伊万里鍋島焼を、1mm程度の薄さになるまで丁寧に削って作り上げている。このような作り方によって、ダイヤルが焼成時に反り返ることを防ぐとともに、美しいカーブを生み出している。

また、立体的なボックス型サファイアガラスを通した柔らかな光が、ダイヤルの気品ある佇まいを際立たせる。





厚さわずか1.98mmの極薄メカニカルムーブメント「キャリバー6890」を搭載している。68系ムーブメントは、最高級ドレスウオッチのために、時計としての性能のみならず、極限までの薄さや、工芸的な価値、美しさを追求して開発された。雫石高級時計工房において、高度な技能を有する時計師が一貫して組立・調整からケーシングまで手掛けている。





雫石高級時計工房は、盛岡セイコー工業内に2004年に設立された、高級機械式時計の一貫生産を行う専門工房。盛岡セイコー工業では、独自の人材育成制度として「プロフェッショナル人材制度」を運用し、2006年には、岩手県による「技能評価認定制度」に基づいて機械式時計の修理技能を評価するなど、次世代の匠への高度な技能の継承にも積極的に取り組んでいる。

裏ぶたには、畑萬陶苑が手がけた証として、畑萬陶苑のマークと、限定シリアルナンバーがマーキングされている。

［小売価格］198万円（税込）、

［発売日］2月6日（金）

