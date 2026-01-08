昨年に創業180周年を迎え、世界120ヵ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンは、1月8日から、リンツ ドバイスタイルチョコレート タブレットの新フレーバー「ダーク」「ホワイト」を数量限定で発売する。さらに、2月1日からバレンタインシーズン限定の「リンツ ドバイスタイルチョコレート ハートボックス」も数量限定で登場する。

昨年の発売時、わずか3日間でオンラインショップを含む全店舗で2万枚が完売し、大きな話題となった「リンツ ドバイスタイルチョコレート タブレット」。今回、新作として「ダーク」と「ホワイト」が数量限定で登場する。



「リンツ ドバイスタイルチョコレート タブレット ダーク」

ピスタチオペーストとアーモンド＆ピスタチオクロカンの豊かな風味、そしてカダイフの軽やかな食感が織りなす“ドバイスタイル”ならではの味わいはそのままに、カカオ70％のほろ苦さが際立つ「ダーク」と、ミルキーでコク深い「ホワイト」の2種を用意した。



「リンツ ドバイスタイルチョコレート タブレット ホワイト」

「ダーク」は、リンツ70％カカオダークチョコレートに、上質なピスタチオペーストとサクサクとしたカダイフの食感が重なり合い、深みと豊かさに満ちた大人の味わいとなっている。一方「ホワイト」は、クリーミーでなめらかなリンツホワイトチョコレートに、上質なピスタチオペーストと香ばしいカダイフを贅沢に詰め込み、まろやかな甘みと食感の一体感を楽しめる。ぜひ食べ比べて、2つの違いを楽しんでほしい考え。

［小売価格］各2900円（税込）

［発売日］1月8日（木）

リンツ＆シュプルングリージャパン＝https://www.lindt.jp