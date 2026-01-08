

「レザフェスU リングノート テフレーヌ」

キングジムは、合成皮革製のステーショナリーシリーズ「レザフェスU」の新しいラインアップとして「レザフェスU リングノート テフレーヌ」と「レザフェスU スライドメモパッド」を2月6日から発売する。



「レザフェスU スライドメモパッド」

昨今、物価高を背景に、日々の出費は抑えつつも、価値を感じる商品や長く使えるものには投資を惜しまない「メリハリ消費」が定着しつつある。レザフェスUシリーズは、落ち着いた色味と高級感のある合皮製の表紙を採用したステーショナリーで、2019年から発売しているキングジムのロングセラー商品となっている。近年は、手元に置くものにこだわりたいというニーズの高まりを受け、シリーズの売上が再び伸長傾向にある。

キングジムはこうした背景をふまえ、普段使いはもちろん、ちょっとした贅沢やギフトにも適した、レザフェスUシリーズの新たなラインアップを発売する。

「レザフェスU リングノート テフレーヌ」は、実用性と上質さを兼ね備えたリングノート。リングが手にふれにくく快適な書き心地を実現した「テフレーヌ」の仕様に、合皮製の表紙で高級感を加えた。

「レザフェスU スライドメモパッド」は、合皮製カバーを備えたメモパッドになっている。とじ具にスライドクリップを採用し、用紙の入れ替えが簡単にできる。

キングジムは、「レザフェスU リングノート テフレーヌ」および「レザフェスU スライドメモパッド」の追加によって、新たなユーザー層を獲得し、今後もより一層の市場拡大を図っていく考え。

［小売価格］

レザフェスU リングノート テフレーヌ：A5 1600円／B5 1800円

レザフェスU スライドメモパッド：A7 1200円／A6 1400円

（すべて税別）

［発売日］2月6日（金）

キングジム＝https://www.kingjim.co.jp