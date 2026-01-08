カルビーは、“やめられない、とまらない”でおなじみの「かっぱえびせん」から、紀州産の完熟梅を使用した「かっぱえびせん 紀州の完熟梅味」を1月12日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、1月19日から期間限定発売する（5月上旬終売予定）。

1964年に発売した「かっぱえびせん」は、カルビーの創業者（松尾孝）が幼少期の好物であった“川えびの天ぷら”に着想を得て誕生した。試行錯誤を重ねた結果、新鮮な天然えびをまるごと殻ごと使用することで、風味よくカルシウムも摂れる商品が完成。今でも幅広い世代に人気のロングセラー商品となった。

「かっぱえびせん 紀州の完熟梅味」は、一昨年度に過去5年間で最高の販売売上を記録するなど、高い支持を得ているフレーバーとなっている。SNS上では、「花形かっぱえびせん」に関する投稿も多く見られた。この冬は梅の香りと甘さのバランスを見直し、さらに飽きのこない味を追求してリニューアル発売する。「かっぱえびせん」の程よい塩味とえびの香りを引き立てる完熟梅味を、ぜひ梅好きな人に楽しんでもらいたい商品となっている。

商品特長は、梅肉パウダーに紀州産の完熟梅を100％使用し、先味に梅の香りが広がり、後味にやさしい甘みが続く。完熟梅の豊かな風味を感じられる味わいに仕上げた。

パッケージは、全面にピンクカラーを採用し、フレーバー名と梅のシズル感を分かりやすく表現した。レギュラー品と同様の花形デザインをワンポイントであしらっている。

［小売価格］170円前後（税込）

［発売日］

コンビニエンスストア先行：1月12日（月）

コンビニエンスストア以外の店舗：1月19日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp